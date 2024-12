Delhi Triple Murder: मॉर्निंग वॉक से लौटा बेटा तो घर में पड़ी मिली पिता, मां और बहन की लाश

Delhi Triple Murder: राजधानी दिल्ली एक बार फिर ट्रिपल मर्डर से दहल गई है. बताया जा रहा है साउथ दिल्ली में पति-पत्नी और बेटी की हत्या कर दी गई है. बताया जा रहा है कि परिवार का एक सदस्य जब सुबह मॉर्निंग वॉक से वापस आया तो वो घर के अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसके सामने तीन लाशों पड़ी हुई थीं. घटना नेब सराय के देवली की बताई जा रही है.

साउथ दिल्ली के देवली में बुधवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया जो एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या की खबर सामने आई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतकों की पहचान पति राजेश (55), पत्नी कोमल (47), बेटी कविता (23) के रूप में हुई है. तीनों की गर्दन पर चाकू मारकर हत्या की गई है. हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि ये हत्या किसने और किस वजह से की है.

एक खबर के मुताबिक मृतक राजेश का बेटा सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक पर गया था और जब वह वापस घर आया तो उसने देखा कि उसके सामने उसके पिता, मां और बहन की लाशें पड़ी हुई हैं. स्थानीय निवासी ने बताया,'मुझे कुछ नहीं पता, जब लोग इकट्ठे हुए तो मैंने देखा, बाद में उसके बेटे ने आकर बताया कि उसके पिता, मां और बहन का कत्ल हो गया.' यह परिवार मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला था. हालांकि पिछले कई वर्षों से देवली में ही रहा था.

Delhi: A triple murder occurred in South Delhi's Neb Sarai police station area. The son of the deceased had gone for an early morning walk, and upon returning home, he found his mother, father, and sister all stabbed. A local says, "I don't know anything, when people gathered, I… pic.twitter.com/4khYzEb62M

— IANS (@ians_india) December 4, 2024