ममता के बंगाल में कानून तार-तार, भीड़ के सामने सड़क पर लिटाकर लड़की को पीटा, BJP-लेफ्ट का हल्ला बोल

Man Beating Lady: पश्चिम बंगाल में आए दिन कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते रहे हैं. इसी कड़ी में एक बेहद डरावना वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स एक महिला को बुरी तरह से पीटता नजर आ रहा है. यह महिला सड़क पर लेटी हुई है और उसके चारों तरफ भीड़ मौजूद है लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आ रहा है. इतना ही नहीं उस महिला के साथ एक शख्स को भी पीटा गया. इस घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसे कई लेफ्ट और बीजेपी नेताओं ने शेयर किया है और ममता बनर्जी पर निशाना साधा है.

असल में जानकारी के मुताबिक इस आरोपी की पहचान ताजेमुल नामक शख्स के रूप में हुई है, इसे स्थानीय लोग JCB नाम से बुलाते हैं. वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कहा कि यह वीडियो पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर का है. उन्होंने यह भी कहा है कि ताजेमुल टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान का करीबी है.

वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक शख्स कई डंडों को एक साथ करके उस महिला और एक अन्य पुरुष की बेरहमी से पिटाई करता नजर आ रहा है. हैरानी की बात है कि आसपास के लोग सिर्फ तमाशा देख रहे हैं और उस महिला को कोई भी बचाने नहीं जा रहा है. वीडियो शेयर करते हुए अमित मालवीय ने लिखा कि देश को TMC द्वारा संचालित पश्चिम बंगाल में शरिया अदालतों की वास्तविकता से अवगत होना चाहिए. उन्होंने कहा कि हर गांव में एक संदेशखाली है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिलाओं के लिए अभिशाप हैं.

अमित मालवीय ने आगे लिखा कि पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था का कोई नामोनिशान नहीं है. क्या ममता बनर्जी इस दानव के खिलाफ कार्रवाई करेंगी या उसका बचाव करेंगी जैसे वे शेख शाहजहां का बचाव कर रही थीं. फिलहाल यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और ममता बनर्जी निशाने पर हैं. अभी तक ना तो टीएमसी और ना ही पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कोई बयान सामने आया है.

This is the ugly face of Mamata Banerjee’s rule in West Bengal.

The guy in the video, who is beating up a woman mercilessly, is Tajemul (popular as JCB in the area). He is famous for giving quick justice through his ‘insaf’ sabha and is a close associate of Chopra MLA Hamidur… pic.twitter.com/fuQ8dVO5Mr

— Amit Malviya (@amitmalviya) June 30, 2024