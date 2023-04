CTET July 2023 Notification Released: सीटेट 2023 का नोटिफिकेशन जारी, ये रहा अप्लाई करने का लिंक और डिटेल

CTET July 2023 Notification Released: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने जुलाई परीक्षा 2023 के लिए नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया है, जिसके लिए आधिकारिक वेबसाइट यानी ctet.nic.in पर रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है. कैंडिडेट्स 26 मई, 2023 तक या उससे पहले सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं.

आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा या बी.एड. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पासिंग मार्क्स के साथ CTET जुलाई परीक्षा 2023 के लिए आवेदन करने के पात्र हैं. कैंडिडेट्स यहां पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं.

सीबीएसई पेपर I और पेपर 2 के लिए जुलाई और अगस्त 2023 में एक परीक्षा आयोजित करेगा. पेपर 1 उन कैंडिडेट्स के लिए होगा जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए टीचर बनना चाहते हैं जबकि पेपर 2 उनके लिए होगा जो कक्षा 6वीं से 8वीं तक के शिक्षक बनने का इरादा रखते है.

CTET July Exam Date 2023

परीक्षा जुलाई 2023 से अगस्त 2023 तक ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित की जाएगी. परीक्षा दो शिफ्ट में सुबह 09:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और दोपहर 02:30 बजे से शाम 05:00 बजे तक आयोजित की जाएगी.

CTET July 2023: How to Register for CTET?

कैंडिडेट्स सबसे पहले CTET की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं.

वहां registration button पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स दर्ज करें. कैंडिडेट्स से वहां जो भी जानकारी मांगी गई है उसे पूरा करें.

इसके बाद एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करें.

अब एग्जाम का मीडियम सेलेक्ट करें.

इसके अलावा, आपको आधार कार्ड, और पैन कार्ड, शैक्षिक योग्यता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसी डिटेल भी भरने की जरूरत है.

इसके बाद कैंडिडेट्स बताए गए फॉर्मेट में अपनी फोटो और साइन अपलोड कर दें.

इसके बाद एग्जाम फीस पे करें.

अब आप सबमिट कर दें और अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले लें.

आवेदन फीस

पेपर 1 के लिए आवेदन करने के लिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 1000 रुपये की आवेदन फीस देनी होगी. वहीं बाकी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 500 रुपये की आवेदन फीस देनी होगी.

पेपर 2 के लिए आवेदन करने के लिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 1000 रुपये की आवेदन फीस देनी होगी. वहीं बाकी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 500 रुपये की आवेदन फीस देनी होगी.

पेपर 1 और 2 दोनो के लिए आवेदन करने के लिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 1200 रुपये की आवेदन फीस देनी होगी. वहीं बाकी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 600 रुपये की आवेदन फीस देनी होगी.

CTET के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ये https://examinationservices.nic.in/ExamSysCTET/root/home.aspx?enc=WPJ5WS... है.

CTET Exam Eligibility Criteria 2023

प्राइमरी टीचर के लिए कैंडिडेट किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पासिंग मार्क्स के साथ प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा.

एलिमेंटरी टीचर के लिए किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.एड.

Age Limit

नोटिफिकेशन में आयु सीमा के संबंध में कोई जानकारी नहीं है. हालांकि, उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरते समय 17 साल की आयु पूरी करनी चाहिए थी.