Board Exam: स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर में पेपर सॉल्व करते समय याद रखें ये जरूरी पॉइंट्स, मिलेगा बेहतर रिजल्ट

How to Solve Question Paper During Board Exam: यह खबर न सिर्फ बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उनके पेरेंट्स के लिए भी है. दरअसल, बोर्ड क्लासेस 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की शुरुआत जल्द ही होने वाली है. इसके लिए स्टूडेंट्स को प्रॉपर प्लानिंग भी करनी होगी कि परीक्षा में किस तरह से और कितना लिखना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्कोर लाए जा सकें. इसमें बच्चों के पेरेंट्स का भी अहम योगदान होता है.

पढ़ाई के दौरान बच्चों की टाइम मैनेजमेंट या कठिन सवालों हो हल करने में मदद करना आदि शामिल हैं. आज इस आर्टिकल में हम बता रहे हैं कि पेपर सॉल्व करते समय स्टूडेंट्स को किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है.

आत्मविश्वास है जरूरी

किसी भी स्टूडेंट को बोर्ड एग्जाम का अनुभव 10वीं क्लास में होता है, तो जाहिर सी बात है उनमें इसे लेकर डर भी होता है. इस डर की वजह से ही स्टूडेंट्स उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते. ऐसे में जिस सवाल के जवाब स्टूडेंट्स दे सकते हैं, वो भी छोड़ देते हैं. इसलिए पेपर देते समय खुद पर भरोसा रखें.

पहले सभी प्रश्नों को पढ़ना है जरूरी

पेपर हो हल करने से पहले सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ लें. इससे आपको समझने में आसानी होगी कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और इनके जवाब देते में कितना समय लगेगा.

कौन से प्रश्न पहले सॉल्व करें

स्टूडेंट्स को उन प्रश्नों का जवाब पहले लिखना चाहिए, जो उन्हें आसान लगते हैं और बहुत अच्छी तरह से आते हैं.

टाइम मैनेजमेंट

किसी भी परीक्षा में समय का बहुत ज्यादा महत्व होता है. ऐसे में आपको टाइम मैनेजमेंट आना बहु जरूरी है. अगर राइटिंग स्पीड स्लो है तो आप सभी सवालों को हल नहीं कर पाएंगे. ऐसे में अभी से लिखने की प्रैक्टिस करें.

रिवीजन करें

सारे सवालों को हल करने के बाद एक बार अपनी आंसर शीट जरूर चेक करें. रिवीजन आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा. वक्त रहते आपको पता चल जाएगा कि आपका कोई सवाल छूट तो नहीं गया.