Fact Check: सोशल मीडिया पर Viral हो रही CBSE Datesheet है फेक, सरकार ने दी चेतावनी

नई दिल्ली: हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक (Union Education Minister Ramesh Pokhriyal Nishank) ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा (CBSE Board Exams 2021) की तारीखों की घोषणा की थी. परीक्षा 4 मई से शुरू होगी लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर फर्जी डेटशीट (CBSE Board Exam Fake Date sheet) वायरल हो रही है.

सीबीएसई बोड की परीक्षा की डेटशीट (CBSE Board 10 12 Exams 2021 Datesheet) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा जारी की जाती है. पीआईबी (PIB) ने सूचित किया है कि यह डेटशीट फेक (Fake Datesheet) है. छात्र ऐसी किसी भी डेटशीट पर भरोसा न करें.

PIB ने ट्विटर पर पोस्ट शेयर कर जानकारी दी है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही सीबीएसई की डेटशीट नकली (CBSE Fake Datesheet PDF) है. PIB ने फैक्ट चेक (PIB Fact Check) करने के बाद ट्वीट कर बताया है कि CBSE द्वारा कथित रूप से जारी कक्षा 10 वीं और 12 वीं की परीक्षाओं 2020-21 डेटशीट फेक है. दरअसल सोशल मीडिया पर एक डेटशीट वायरल हो रही है, जिसे सीबीएसई की 10वीं और 12वीं (CBSE 10,12 Datesheet 2021) का बताया जा रहा है.

वायरल हो रही यह डेट शीट फेक है. शिक्षा मंत्री ने अभी तक सिर्फ यही जानकारी दी है कि परीक्षाएं 4 मई से शुरू होकर 10 जून तक चलेंगी. CBSE 2021 बोर्ड परीक्षा (CBSE Board Exams 2021) की तारीखों के अनुसार, व्यावहारिक परीक्षाएं (Practical Exams 2021) 1 मार्च से शुरू होंगी.

A date sheet for Class 12th & 10th Exams 2020-21 allegedly issued by the is in circulation on social mediaIBFactCheck: This date sheet is Fake. AlthoughDrRPNishank has announced that Class 10th & 12th Board Examinations will be held from 4th May to 10th June 2021. pic.twitter.com/Ez2LNmkkrZ

