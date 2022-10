हरियाणा: 30 अक्टूबर व 2 नवंबर को बंद रहेंगे स्कूल, 3 से 6 नवंबर तक भी रहेगी छुट्टी, जानें पूरी डिटेल

नई दिल्ली: हरियाणा के कई जिलों- भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर में स्कूल जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव के मद्देनजर 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को बंद रहेंगे. डायरेक्टोरेट ऑफ इंफोर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, हरियाणा (DPR Haryana) ने एक ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी है. इन तारीखों पर स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, कार्यालय एवं सभी कारखाने बंद रहेंगे ताकि इन संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी अपना वोट डाल सकें.

शिक्षकों को मिलेगी पेड लीव

राज्य सरकार ने आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के कारण 3 से 6 नवंबर तक शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी कार्यालयों व निगमों में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है. मुख्य सचिव संजीव कौशल द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसार, "आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता शिक्षक व कर्मचारियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी (Section 135-B of Representation of the People Act, 1951) के तहत पेड लीव (Paid Leave) दी जाएगी."

इस दिन आएगा पंचायत समिति के चुनाव का परिणाम

डीपीआर हरियाणा ने अपने ट्वीट में जानकारी दी है कि "जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए 22 नवंबर को मतदान होगा, जबकि सरपंच के पद के लिए मतदान 25 नवंबर को होना है. वहीं जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव परिणाम 27 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.