अगर साबुन है हरा, पीला और गुलाबी, तो झाग हमेशा क्यों होता है सफेद? जानें क्या हैं इसकी वजह

Why Soap Foam is Always White: साबुन का झाग पानी, हवा और साबुन से मिलकर बनी एक पतली फिल्म होती है और यह छोटे-छोटे बुलबुलों का समूह भी होता है.