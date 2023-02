IIRF MBA Ranking 2023: जारी हुई देश के टॉप 10 B Schools की रैंकिंग, यहां देखें लिस्ट

IIRF MBA Ranking 2023: इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (IIRF) द्वारा 2023 के लिए भारत के टॉप बिजनेस और मैनेजमेंट स्कूलों की घोषणा कर दी गई है. आईआईआरएफ (IIRF) की ओर से जारी किए गए नए आंकड़ों के अनुसार, IIM बेंगलुरु और IIM कोलकाता ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है. जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट लखनऊ (IIM Lucknow) चौथे स्थान पर रहा है.

टॉप 10 में 8 सरकारी संस्ठान

आईआईआरएफ एमबीए रैंकिंग 2023 (IIRF MBA Ranking 2023) को बिजनेस, मैनेजमेंट व फाइनेंस के छात्रों के लिए सार्वजनिक कर दिया गया है. हालांकि, टॉप तीन स्थानों को पब्लिक यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट कॉलेजों द्वारा लिया गया है, जैसे मित्तल स्कूल ऑफ बिजनेस इन एलपीयू जालंधर (Mittal School of Business at LPU in Jalandhar), जो 2023 की रैंकिंग में 84वें से 41वें स्थान पर पहुंच गया हैं. उसी प्रकार एमवायआरए स्कूल ऑफ बिजनेस इन मैसूर (MYRA School of Business in Mysore) 60 रैंकिंग चढ़कर 2023 में 30वें स्थान पर आ गया है. इसके आलावा बता दें कि देश के टॉप 10 बिजनेस स्कूलों की लिस्ट में 8 स्थान सरकारी संस्ठानों ने हासिल किए हैं.

Top 10 Business Schools of Indian in 2023: यहां देखें भारत के टॉप 10 बिजनेस स्कूलों की लिस्ट

1. Indian Institute of Management, (IIM) Ahmedabad

2. Indian Institute of Management, (IIM) Bengaluru

3. Indian Institute of Management, (IIM) Kolkata

4. Indian Institute of Management, (IIM) Lucknow

5. Faculty of Management Studies, University of Delhi, Delhi

6. Indian Institute of Management, (IIM) Kozhikode

7. National Institute of Industrial Engineering (NITIE), Mumbai

8. Shailesh J Mehta School of Management, Indian Institute of Technology (IIT), Mumbai

9. Indian Institute of Foreign Trade (IIFT), New Delhi

10. Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies, Mumbai