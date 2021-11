JNV Class 9th Admissions 2021: एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आज, इस तरह करें अप्लाई

नई दिल्लीः JNV Class 9 Admissions 2021: जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा (Navodaya Vidyalaya Samiti, NVS) कक्षा 9वीं में एडमिशन लेने के लिए जरूरी नोटिस जारी किया गया. NVS ने कक्षा 9वीं में एडमिशन के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. स्टूडेंट्स अब 15 नवंबर 2021 तक जेएनवी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे.

कौन कर सकते हैं अप्लाई? (Who Can Apply in JNV)

NVS द्वारा जारी किए गए नोटिस में बताया गया कि 9वीं कक्षा में एडमिशन के लिए वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिस जिले में नवोदय विद्यालय बने हुए हैं. इन जिलों के सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों से 8वीं तक की पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थी 9वीं कक्षा में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

इस बात का रखें ध्यान

एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से पढ़ लें और फिर ही उसे भरें. फॉर्म में किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई जाने पर अभ्यर्थी का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा.

इस तरह करें आवेदन (JNV Admissions 2021 How To Apply)

9वीं कक्षा में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्टूडेंट्स इन स्टेप्स को फॉलो करें.

STEP 1: JNV की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

STEP 2: 'JNV Class 9th Admission 2021' की लिंक पर क्लिक करें.

STEP 3: नया पेज ओपन होते ही रजिस्ट्रेशन करवाएं या लॉग-इन करें.

STEP 4: रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें और फीस पेमेंट करें.

STEP 5: फॉर्म पूरी तरह भरने के बाद उसे फिर से पढ़ें और सबमिट पर क्लिक कर दें.

STEP 6: आगे की प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर उसकी हार्ड कॉपी अपने पास रख लें.

ऑफिशियल वेबसाइट (JNV Official Website)

रजिस्ट्रेशन व एग्जाम से जुड़ी डिटेल्स देखने के लिए स्टूडेंट्स JNV की ऑफिशियल वेबसाइट nvsadmissionclassnine.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

