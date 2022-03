'परीक्षा पे चर्चा': 1 अप्रैल को PM मोदी छात्रों से करेंगे संवाद, देंगे सफलता का मंत्र

नई दिल्ली. 2022 की विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए जरूरी खबर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी छात्रों से परीक्षा पर चर्चा करेंगे. इस बात की जानकारी पीएम ने खुद ट्वीट करके दी है. उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल को इस बार भी छात्रों से 'परीक्षा पे चर्चा' करेंगे. इस दौरान छात्रों से परीक्षा को लेकर संवाद किया जाएगा.

Pariksha Pe Charcha is interactive, light hearted and gives us all the opportunity to talk about different aspects of exams, studies, life and more… pic.twitter.com/fkXVRY7GNB

— Narendra Modi (@narendramodi) March 26, 2022