Police Recruitment 2023: खुशखबरी! पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, इस तारीख से करें आवेदन

Police Constable Recruitment 2023: पुलिस भर्ती बोर्ड ने पुलिस में लेडी कॉन्स्टेबल के पद पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं. जो उम्मीदवार इच्छुक हैं और आवेदन करना चाहते हैं, वे ध्यान दें कि आवेदन प्रक्रिया 23 अप्रैल, 2023 से शुरू होगी. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट wbpolice.gov.in के माध्यम से इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे.

पुलिस भर्ती के लिए आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 22 मई, 2023 है. हालांकि, जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख तक इंतजार न करें. किसी भी समस्या से बचने के लिए जल्द से जल्द फॉर्म भर दें.

Educational Qualification

कैंडिडेट्स को पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या इसके समकक्ष माध्यमिक परीक्षा पास होना चाहिए.

Age Limit

आवेदक की आयु 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और अधिकतम आयु सीमा 01 जनवरी 2023 को 30 साल रखी गई है.

How to apply for Police Recruitment 2023?

इन पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट wbpolice.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर लेडी कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए उपलब्ध लिंक पर क्लिक करें.

आवेदन पत्र भरें और आवेदन फीस का भुगतान करें.

अब वहां मांगे गए जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें.

अब फॉर्म पूरा भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल लें.

आवेदन लिंक 13 अप्रैल, 2023 को आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव हो जाएगा. इस बीच, उम्मीदवार आधिकारिक नोटिस देख सकते हैं और उन्हें सलाह दी जाती है कि वे साइट पर नजर बनाए रखें.

Applictaion Fee

केवल पश्चिम बंगाल के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति को छोड़कर सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 170 रुपये है. एससी/एसटी कैटेगरी के लिए आवेदन फीस 20 रुपये है. ज्यादा जानकारी और डिटेल के लिए, कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या डिटेल्ड नोटिफिकेशन चेक करें.

