Scholarship Program: लॉरिअल इंडिया महिलाओं को दे रहा साइंस स्कॉलरशिप, बढ़ाई का बोझ होगा कम

Scholarship Program: आज के समय में किसी के लिए भी हायर एजुकेशन लेना काफी खर्चीला हो सकता है. ऐसे में स्कॉलरशिप के जरिए इस बोझ को कम किया जा सकता है. स्टूडेंट्स से लेकर अलग-अलग बैकग्राउंड के लोग स्कॉलरशिप (Scholarships) के जरिए पढ़ाई पूरी कर हैं.

ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं 'लॉरिअल इंडिया फॉर यंग वूमेन इन साइंस स्कॉलरशिप' के बारे में, जो स्टूडेंट्स को पढ़ाई में मदद कर सकती हैं. लोरियल इंडिया की ये पहल ऐसी महिलाओं को एजुकेशनल स्कॉलरशिप प्रदान करती है, जो साइंस क्षेत्र में ग्रेजुएशन करना चाहती हैं.

स्कॉलरशिप का उद्देश्य

इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का मकसद है जो युवा महिलाएं साइंस में हायर एजुकेशन हासिल करना चाहती हैं, उन्हें वित्तीय सहायता देना. स्कॉलरशिप आर्थिक रूप से कमजोर युवा महिलाओं को दी जाएगी.

स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफिकेशन

12वीं में पीसीएम/पीसीबी/पीसीएमबी में न्यूनतम 85% अंक प्राप्त किए हो.

परिवार की सालाना इनकम आय 4 लाख रुपये से कम हो.

31 मई 2021 को आयु 19 साल से ज्यादा न हो.

फायदा

चयनित युवा महिलाओं को ग्रेजुएशन के दौरान उनके शैक्षणिक खर्चों के लिए 2.50 लाख रुपये तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी.

जरूरी डॉक्यूमेंट्स

आधार, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, वोटर आईडी

माता-पिता के आय प्रमाण की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी (कोई एक)

आय प्रमाण पत्र

सैलरी स्लिप

फॉर्म 16 (आयकर रिटर्न फॉर्म)

10वीं की मार्कशीट

12वीं की मार्कशीट

ऐसे करें अप्लाई

आवेदन के लिए इसकी वेबसाइट पर जाएं.

यहां 'Apply Now' बटन पर क्लिक करें.

अब रजिस्टर्ड आईडी से लॉगिन करें और 'एप्लीकेशन फॉर्म पेज' पर जाएं.

अब 'L'Oréal India For Young Women In Science Scholarship' पेज पर निर्देशित किया जाएगा.

आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए 'Start Application’ पर क्लिक करें.

अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स दर्ज करें.

इसके बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.

'Terms and conditions' स्वीकार करें और 'Preview' पर जाएं.

अब आवेदन जमाकरने के लिए ’Submit’ पर क्लिक करें.