ये हैं भारत के टॉप 10 Business Schools, जहां से MBA करने पर मिलता है करोड़ों का पैकेज

Top 10 Business Schools of India in 2023: आज से कुछ महीने पहले इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (IIRF) द्वारा भारत के टॉप बिजनेस और मैनेजमेंट स्कूलों की घोषणा की गई थी. आईआईआरएफ (IIRF) की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, IIM बेंगलुरु और IIM कोलकाता को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल हुआ था. जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ (IIM Lucknow) चौथे स्थान पर रहा था. वहीं बात की जाए देश भर के सबसे टॉप बिजनेस व मैनेजमेंट स्कूल की, तो इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट, अहमदाबाद (IIM Ahemdabad) का नाम शामिल है.

टॉप 10 में से 8 इंस्टीट्यूट सरकारी



आईआईआरएफ एमबीए रैंकिंग 2023 (IIRF MBA Ranking 2023) को बिजनेस, मैनेजमेंट व फाइनेंस के छात्रों के लिए सार्वजनिक किया गया था. हालांकि, टॉप तीन स्थानों को पब्लिक यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट कॉलेजों द्वारा लिया गया है, जैसे मित्तल स्कूल ऑफ बिजनेस इन एलपीयू जालंधर (Mittal School of Business at LPU in Jalandhar), जो 2023 की रैंकिंग में 84वें से 41वें स्थान पर पहुंच गया था. उसी प्रकार एमवायआरए स्कूल ऑफ बिजनेस इन मैसूर (MYRA School of Business in Mysore) 60 रैंकिंग चढ़कर 2023 में 30वें स्थान पर आ गया था. इसके आलावा बता दें कि देश के टॉप 10 बिजनेस स्कूलों की लिस्ट में 8 स्थान सरकारी इंस्टीट्यूट ने हासिल किए हैं.

Top 10 Business Schools of India in 2023: यहां देखें भारत के टॉप 10 बिजनेस स्कूलों की लिस्ट

1. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट, अहमदाबाद (IIM Ahmedabad)

2. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट, बेंगलुरु (IIM Bengaluru)

3. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट, कोलकाता (IIM Kolkata)

4. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट, लखनऊ (IIM Lucknow)

5. फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली (Faculty of Management Studies, DU, Delhi)

6. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट, कोझिकोड (IIM Kozhikode)

7. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग, मुंबई (IIM Lucknow)

8. शैलेश जे मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुंबई (IIT Mumbai)

9. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरन ट्रेड, नई दिल्ली (IIFT New Delhi)

10. जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मुंबई (Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies, Mumbai)