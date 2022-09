हरे-पीले-गुलाबी रंग के साबुन, लेकिन झाग हमेशा सफेद ही क्यों? क्या जानते हैं इसकी वजह

Why is the Lather of Soap Always White: साबुन, जिसे आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये लाल हो या नीला इनका झाग हमेशा सफेद ही क्यों बनता है?