आखिर चांद क्यों कहा जाता है मामा? चाचा, ताऊ और फूफा क्यों नहीं, जानें इसके पीधे की बेहद खास वजह

Why is the Moon called Mama: सूरदास के पदों से लेकर कहानी की हर किताब में हम चांद को प्यारे मामा की उपाधी देते आए हैं. वहीं बरसों से हर मां अपने बच्चे को चंदा मामा की लोरी सुनाती आ रही है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आखिर चंदा को मामा ही क्यों कहा जाता है.