आखिर क्यों Super Market Stores में नहीं होती है खिड़कियां? जानें क्या है इसके पीछे की साइकोलॉजिकल वजह

Why Windows are not in Super Market Stores: एक स्टडी में भी यह पाया गया है कि सुपरमार्केट में शॉपिंग करते वक्त ग्राहकों का कनेक्शन कुछ देर के लिए बाहर के माहौल से बिल्कुल खत्म सा हो जाता है. ऐसे में आपका सारा ध्यान सिर्फ शॉपिंग पर होता है, जिस कारण आप अक्सर जरूरत से ज्यादा शॉपिंग कर लेते हैं.