आखिर क्यों 'रघुपति राघव' गाने के बाद भोजपुरी सिंगर को माफी मांगने पर किया गया मजबूर? बोलीं- 'मैं हैरान हूं..'

Bhojpuri Singer Devi Sang Raghupati Raghav: भोजपुरी लोक गायिका देवी को हाल ही में बिहार में आयोजित एक कार्यक्रम में 'रघुपति राघव' भजन गाने से कथित रूप से रोका गया. ये कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थ सेंटेनरी पर आयोजित किया गया था और इसमें कई बीजेपी नेता शामिल हुए. लेकिन कार्यक्रम के दौरान देवी का प्रदर्शन बीच में रोक दिया गया. बताया जा रहा है कि जब भजन में ‘ईश्वर अल्लाह तेरो नाम’ की पंक्ति आई, जिसको लेकर ये पूरा विवाद हुआ.

दरअसल, इस कार्यक्रम के दौरान सिंगर देवी ने मंच पर महात्मा गांधी का गीत रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम' जैसे ही गाया तो इसको लेकर वहां मौजूद कुछ लोगों ने अपनी आपत्ति जाहिकर करते हुए हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद उनको ये गीत गाने से रोक दिया गया और माफी मांगने के लिए भी कहा गया. अब इस पूरी घटना को लेकर सिंगर ने अपनी नारजागी जाहिर करते हुए हंगामा करने वाले लोगों के खिलाफ संख्त कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने हाल ही में इस बारे में बात की.

#WATCH | Bhojpuri folk singer Devi was allegedly forced to stop singing Mahatma Gandhi’s bhajan, 'Raghupati Raghava Raja Ram' at an event organised by the BJP to commemorate the 100th birth anniversary of former prime minister Atal Bihari Vajpayee in Patna on December 25.

— ANI (@ANI) December 28, 2024