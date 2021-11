Ranbir से पहले कपूर परिवार का ये चिराग लाएगा दुल्हन! खूबसूरती में है Alia से टक्कर

नई दिल्ली: बॉलीवुड के मोस्ट फेवरेट लव कपल की शादियों का दौर शुरू हो चुका है. हाल ही में राजकुमार राव और पत्रलेखा (Rajkummar And Patralekha) की शादी बड़ी धूमधाम से हुई. वहीं खबर है कि अब आने वाले महीने में विक्की कौशल और कैटरीना कैफ (Vicky Kaushal And Katrina Kaif) शादी करने जा रहे हैं. इसी कतार में लोगों को आलिया भट्ट और रणबीर कपूर (Alia Bhatt And Ranbir Kapoor) की शादी का इंतजार है. लेकिन आपको बता दें कि कपूर खानदान में आलिया से पहले कोई और दुल्हन एंट्री लेने वाली है. क्योंकि रणबीर के कजिन आदर जैन (Aadar Jain) अपनी गर्लफ्रेंड तारा सुतारिया (Tara Sutaria) संग ब्याह रचाने वाले हैं.

पर्सनल लाइफ को लेकर हैं चर्चाएं

जब से आदर जैन के बड़े भाई अरमान जैन की शादी में तारा सुतारिया संग उनकी रिलेशनशिप पर मोहर लगी थी. तब से ही बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया (Tara Sutaria) के संग आदर जैन (Aadar Jain) की शादी की खबरें छाई हुई हैं. रिपोर्ट की मानें तो तारा आने वाले साल की शुरुआत में अपने बॉयफ्रेंड आदर जैन के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगी.

आलिया-रणबीर से पहले लेंगे फेरे

हमारी सहयोगी वेबसाइट Bollywoodlife.com की रिपोर्ट के अनुसार, तारा सुतारिया-आदर जैन की शादी, आलिया भट्ट -रणबीर कपूर से पहले होगी. इसका कारण यह है कि आदर जैन अपने बड़े भाई से पहले ही दूल्हा बनना चाहते हैं. इसलिए जहां रणबीर की शादी मई या जून में होने की तैयारी है, वहीं, आदर साल 2022 की शुरुआत में ही तारा को अपनी दुल्हन बना लेंगे.

रणवीर से आदर का है ये रिश्ता

आपको बता दें कि आदर जैन, रणबीर कपूर और करीना कपूर के बुआ के बेटे हैं. आदर की मां रीमा जैन राज कपूर की बेटी हैं. आदर अंतिम बार बॉलीवुड में फिल्म 'हैलो चार्ली' में नजर आए थे. हालांकि इसके पहले भी वह बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत कर चुके थे. उन्होंने 'हैप्पी न्यू ईयर' और 'ऐ दिल है मुश्किल' में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया है. आदर ने 2017 में आई यशराज की फिल्म 'कैदी बैंड' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था.

