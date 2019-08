आमिर खान को इतना पसंद आया 'छिछोरे' का ट्रेलर! बोले- 'देखने के लिए हूं बेचैन'

नई दिल्ली: बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर सुपरस्टार आमिर खान जल्दी किसी की तारीफ नहीं करते. लेकिन आज रिलीज हुए आगामी फिल्म 'छिछोरे' के ट्रेलर ने आमिर खान का दिल जीत लिया है. आमिर ने ट्वीट करके फिल्म के ट्रेलर की तारीफ की है.

आमिर ने 'दंगल' के निर्देशक नीतेश तिवारी की फिल्म 'छिछोरे' के ट्रेलर की सराहना की है. साथ ही इस फिल्म को देखने के लिए खुद को काफी बेचैन भी बताया है. वैसे तो फ्रैंडशिप डे पर रिलीज हुए इस ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोरी हैं, लेकिन यह ट्वीट बेहद खास है...

.@niteshtiwari22 ji, really liked your trailer which you showed me. Wishing you all the very best for the film. May it receive all the love of our audience, and may it bring joy to all of us. Very keen to see it myself. #ChhichhoreTrailer : https://t.co/qe9MNe8BYB

— Aamir Khan (@aamir_khan) August 4, 2019