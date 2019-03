PM मोदी ने की सितारों से वोट करने की अपील, अमीर खान ने ट्वीट पर दिया जवाब

नई दिल्ली : आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राजनेताओं, खिलाड़ियों, अभिनेताओं से अप्रैल-मई में होने वाले आम चुनावों में अधिक से अधिक मतदाताओं को वोट डालने को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया. इसी कड़ी में पीएम ने आमिर खान और सलमान खान को टैग करते हुए उनसे आग्रह किया है कि वो अपने फैंस को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करें. आमिर ने पीएम मोदी के इस ट्वीट पर उन्हें जवाब दिया है जो वायरल हो रहा है.

आमिर ने पीएम मोदी को रीट्वीट करते हुए कहा कि बिलकुल सही सर, माननीय पीएम. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिक होने के नाते हम सबको इसमें शामिल होना चाहिए. आओ अपनी जिम्मेदारी निभाएं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपनी आवाज को बुलंद करें. और वोट दें.

Absolutely right sir, Hon PM. Let us all engage as citizens of the biggest democracy in the world. Let us fulfill our responsibility, and avail of our right to get our voice heard.

Vote! https://t.co/24vWPQHXQy

