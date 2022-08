Aamir Khan Wives: तलाक के बाद भी अपनी पत्नियों से हर हफ्ते मिलने जाते हैं आमिर खान, कारण जानकर पकड़ लेंगे सिर

Aamir Khan on Koffee With Karan: करण जौहर (Karan Johar Chat Show) का शो 'कॉफी विद करण' (Koffee With Karan 7) शुरू हो चुका है. इस टॉक शो के अब तक तीन एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और चौथ रिलीज के लिए तैयार हैं. इस बार आमिर खान (Aamir Khan) और करीना कपूर (Kareena Kapoor)शिरकत करने वाले हैं. शो में आमिर की जिंदगी से जुड़े कई राज सामने आने वाले हैं. साथ ही करीना की निजी जिंदगी को लेकर भी बातें सामने आ सकती हैं. कहा जा रहा है कि आमिर अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर भी बात करने वाले हैं.

हर हफ्ते पत्नियों से मिलते हैं आमिर

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान इस बार 'कॉफी विद करण' (Koffee With Karan 7) में अपनी पूर्व पत्नियों किरण और रीना के साथ अपने इक्वेशन के बारे में बात करते नजर आएंगे. शो में उन्होंने कहा है कि वो दोनों के साथ कॉन्टेक्ट में हैं और उनसे मुलाकात करते रहते हैं. आमिर ने कहा कि मेरे मन में उन दोनों के लिए बहुत सम्मान है. हम लोग हमशा परिवार ही रहेंगे. उन्होंने यह भी बताया कि हम सभी सप्ताह में एक बार एक साथ मिलते हैं, चाहे हम कितने भी व्यस्त हों. एक-दूसरे के प्रति बहुत सच्ची देखभाल, प्यार और सम्मान है.

आमिर की शादीशुदा जिंदगी

आपको बता दें आमिर खान की पहली पत्नी का नाम रीना दत्ता है. फिल्मों में आने से पहले ही आमिर ने रीना से शादी कर ली थी. तालमेल ढंग से ना मिलने के बाद आमिर ने रीना से तलाक ले लिया. तलाक लेने के बाद एक्टर ने साल 2005 में किरण राव से शादी की. 15 साल एक साथ रहने के बाद दोनों ने साल 2021 में एक दूसरे से तलाक ले लिया. दोनों ने सोशल मीडिया पर बताया था कि उन्होंने अलग होने का फैसला किया है और वो अपने बेटे आजाद राव खान की मिलकर परवरिश करेंगे.

