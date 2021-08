Malisha Heena Khan ने तालिबानी फायरिंग में खोए 4 रिश्तेदार, बोली- 'नसीबवाली हूं जो भारत में हूं'

नई दिल्ली: इन दिनों पूरी दुनिया की नजर अफगानिस्तान के हालात पर है. ऐसे में वहां से आए दिन दिल दहला देने वाली खबरें, तस्वीरें और वीडियोज भी सामने आ रहे हैं. अब बॉलीवुड में काम करने वाली एक एक्ट्रेस के एक दो नहीं 4 रिश्तेदार तालिबान फायरिंग के कारण जान गंवा चुके हैं. पाकिस्तानी-अफगान मूल की एक्ट्रेस मलीशा हिना खान (Malisha Heena Khan) ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर खुद को खुशनसीब बताया है.

एक्ट्रेस मलीशा हीना खान (Malisha Heena Khan) ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि उनके चाचा, भतीजे और दो चचेरे भाई लड़ाई में मारे गए. मलीशा के परिवार के 5-6 सदस्य अब भी अफगानिस्तान में हैं. जिनमें उनका एक छोटा भाई और बहन भी शामिल हैं, लेकिन वे छिपे हुए हैं. बता दें कि मलीशा पिछले कई सालों से मुंबई में रहती हैं.

My family & I in #Mumbai are going thru a very bad time. We lost 4 members in last few days in #Kabul. Pls allow us to grieve in solitude. Some media houses requested me for interviews but that won't be possible now. I am really sorry. #AfghanistanCrisis https://t.co/H9W6wRM7KQ

— Malisha Heena Khan (@OfficialMalisha) August 24, 2021