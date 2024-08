मीनू मुनीर ने मोहनलाल के इस्तीफे को बताया सही, उठाई जस्टिस की मांग; बोलीं- 'उन्हें पता होना चाहिए...'

Minu Muneer Demands Justice: मलयालम एक्ट्रेस मीनू मुनीर ने एक्टर जयसूर्या पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद न्याय की मांग की है. न्यूज 15 के साथ एक खास बातचीत में, मीनू मुनीर ने अधिकारियों से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया और कहा कि अब काम की जगहों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने का समय आ गया है. उन्होंने हमसे कहा, 'मुझे न्याय चाहिए'. साथ ही उन्होंने ये भी कहा, 'महिलाओं को सुरक्षित महसूस करना चाहिए. काम करते समय किसी को भी असुरक्षित महसूस नहीं होना चाहिए'.

मीनू ने सीपीआई(एम) विधायक और एक्टर मुकेश पर भी हमला करने का आरोप लगाया और उनके इस्तीफे की मांग की. उन्होंने राजनीतिक पार्टी से उनका समर्थन न करने का आग्रह किया और कहा, 'सरकार और पार्टी कभी भी उनके जैसे इंसान का समर्थन नहीं करेगी. उनकी भी बेटियां, पत्नियां और बहनें हैं. कोई भी राजनीति मुकेश जैसे इंसान का समर्थन नहीं कर सकती'. मीनू को उम्मीद है कि सरकार इन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी. उन्होंने कहा, 'चीजें बदलेंगी और असर दिखेगा. वे महिलाओं पर दबाव नहीं बना सकते. रवैया बदलेगा'.

Kochi, #Kerala | Malayalam actor #MinuMuneer accuses co- stars of sexual harassment, she says, "..Once as I was coming out from the toilet, Jayasurya hugged me from behind and even kissed me forcefully...After that, Idavela Babu expressed his interest in a sexual relationship… pic.twitter.com/ZznUWV6oNG

