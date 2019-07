'अवतार' को ठुकराने पर गोविंदा हुए ट्रोल! सोशल मीडिया पर VIRAL हुए मजेदार MEME

नई दिल्ली: बॉलीवुड के ‘हीरो नंबर वन’ गोविंदा ने हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'अवतार' को ठुकराने की बात कहकर खुद के पैर पर कुल्हाड़ी पटक ली है, अब वह सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं. अब गोविंदा से नाराज उनके फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स उनके कई तरह के MEME शेयर कर रहे हैं.

हाल ही में एक टीवी शो में गोविंदा ने इस राज से पर्दा उठाया कि उन्होंने जेम्स कैमरन की फिल्म पूरे विश्व में पसंद की जाने वाली फिल्म 'अवतार' इसलिए छोड़ दी कि उनके पास 410 दिन में फिल्म पूरी करने का समय नहीं था. जिसके बाद से गोविंदा सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर हैं. देखिए कुछ ट्वीट...

If Govinda was offered the lead role of Avatar my dad was offered the lead role of Sholay and declined it as he did not want to work with @aapkadharam . #Govinda #jhootmatbolo pic.twitter.com/M3wDzWHOes

एक साक्षात्कार में, बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा ने इस राज से पर्दा उठाते हुए सबको चौंका दिया कि उन्होंने फिल्म से इसलिए पल्ला झाड़ लिया था कि एक तो वह बॉडी पेंट के लिए तैयार नहीं थे. दूसरा डायरेक्टर चाहते थे कि फिल्म की शूटिंग गोविंदा बस 410 दिन में पूरी करें.

इन्हीं दो वजहों से गोविंदा ने जेम्स की फिल्म को छोड़ दिया. गोविंदा ने कहा कि उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की थी कि जेम्स की फिल्म को बनाने में 8-9 साल लगेंगे और यह रिलीज होने के बाद सफल होगी.

55 वर्षीय अभिनेता ने कहा, “यह मैं ही था जिसने फिल्म का शीर्षक दिया था. मैंने जेम्स कैमरन को बताया था कि आपकी फिल्म सिनेमाघरों में सफलतापूर्वक चलेगी. मैंने यह भी जोड़ा कि आपकी फिल्म को बनने में कम से कम सात साल लगेंगे. इससे उसे बहुत निराशा हुई थी.”

Ok... #Govinda might have suggested #JamesCameron to name the movie #Avatar. I'm ready to accept that as a fact. But I decline to accept that he also offered #Govinda the lead role. No. There is no way I can believe that.

Also: I just can't imagine #Govinda as #Avatar pic.twitter.com/LEd9Yx7Qsg

— Trusha Tungare (@trusha_tungare) July 29, 2019