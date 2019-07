OMG! गोविंदा ने सजेस्ट किया हॉलीवुड फिल्म 'अवतार' का नाम, इस वजह से छोड़ी थी फिल्म

नई दिल्ली: बॉलीवुड स्टार गोविंदा अपने दौर सुपरस्टार रहे हैं आज भी उनकी एक्टिंग और बिंदास डांस को चाहने वालों की कमी नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह स्टार हॉलीवुड की बिगेस्टहिट फिल्म 'अवतार' को ठुकरा चुके हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान खुद गोविंदा ने इस बात से पर्दा उठाया है. आइए जानते हैं कि गोविंदा ने आखिर क्यों छोड़ी थी यह सुपरहिट फिल्म...

हॉलीवुड फिल्म निर्माता जेम्स कैमरन की फिल्म 'अवतार' आज रिलीज के सालों बाद भी सफलता के सभी मायनों में दुनियां की हर फिल्म के सामने बैंचमार्क बनकर खड़ी है. लेकिन बॉलीवुड स्टार गोविंदा ने इसे महज इस बात पर छोड़ दिया था कि उनके पास इतना समय नहीं था.

