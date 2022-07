Sushmita Sen Dating Lalit Modi: ललित मोदी संग डेटिंग कंफर्म करने के बाद सुष्मिता सेन ने शेयर कर दी बोल्ड फोटो, फैंस के उड़े होश

Sushmita Sen Dating Lalit Modi: ललित मोदी (Lalit Modi) संग अपने रिश्ते को लेकर सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) सफाई दे चुकी हैं. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते पर चुप्पी तोड़ते हुए शादी और सगाई की अटकलों पर भी विराम लगा दिया था. वहीं अब एक्ट्रेस ने अपने रिश्ते को खुलेआम स्वीकार करने के बाद ऐसी फोटो शेयर कर दी है जिसके बाद इंटरनेट का पारा एक बार फिर से बढ़ गया है. एक्ट्रेस ने जालीदार नाइटी पहने फोटो में नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस की ये फोटो सोशल मीडिया पर इस वजह से भी चर्चा में है, क्योंकि एक तरफ उनकी जिंदगी में खुशियां हैं तो वहीं दूसरी तरफ उनके भाई राजीव सेन और भाभी चारु असोपा का तलाक हो रहा है.



लिखा ये मैसेज

सुष्मिता सेन की ये फोटो मालदीव की है. जिसमें एक्ट्रेस जालीदार सफेद कलर की नाइटी पहने नजर आ रही हैं. इस फोटो को एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- 'शांति और शोर खो खत्म करने की शक्ति. इसके साथ ही हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए लिखा- लव यू गाइज.'

ललिल मोदी संग चर्चे में रिश्ता

सुष्मिता सेन को ललित मोदी डेट कर रहे हैं, इसका ऐलान सबसे पहले ललित मोदी ने ट्विटर पर किया था. जिसके अगले दिन सुष्मिता (Sushmita Sen) ने अपने रिश्ते को कंफर्म किया. एक्ट्रेस ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर लिखा था- 'मैं उस जगह हूं जहां पर सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं. शादी नहीं की है...अंगूठी भी नहीं है...बिना किसी शर्त के चारों तरफ बस प्यार ही प्यार है. मैंने अब आपको क्लैरिफिकेशन दे दिया है...अब अपनी लाइफ और काम पर फोकस करो. मेरी खुशी को हमेशा शेयर करने के लिए आप सभी का शुक्रिया. आप सभी को बहुत प्यार करती हूं.'

Just for clarity. Not married - just dating each other. That too it will happen one day. pic.twitter.com/Rx6ze6lrhE

— Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) July 14, 2022