Aishwarya Rai Photos: मिस वर्ल्ड बनने से पहले ऐश्वर्या राय ने करा लिया था ऐसा फोटोशूट, मिले थे सिर्फ इतने से रुपए

Aishwarya Rai Bachchan Throwback Photos: अभिनेत्री और पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) इन दिनों फिल्मी परदे से दूर बेटी आराध्या की परवरिश पर फोकस कर रही हैं. हाल ही में ऐश्वर्या राय कान्स फिल्म फेस्टिवल में शानदार अपीयरेंस देकर लौटी हैं. ऐश्वर्या के लुक के खूब चर्चे हुए. ऐश्वर्या ने अभी तक फिल्मों में एक से बढ़कर एक यादगार किरदार निभाए हैं. इसके साथ ही ऐश्वर्या फैशन और मॉडलिंग की दुनिया का भी बड़ा नाम है. एक्ट्रेस का एक-एक लुक और एक-एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल रहती हैं. हालांकि अब ऐश्वर्या की कुछ ऐसी पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई है जिनमें एक्ट्रेस को पहचान पाना बेहद मुश्किल सा हो रहा है.

30 साल पहले मिली थी इतनी फीस

ऐश्वर्या राय के करियर के शुरूआती दौर के मॉडलिंग बिल की एक कॉपी इंटरनेट पर सामने आई है. बिल 23 मई 1992 का है, 1994 में प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने से लगभग दो साल पहले. यह दर्शाता है कि अभिनेत्री को एक पत्रिका की शूटिंग के लिए अपने काम के बदले में 1,500 रुपये मिले थे.

Hello, Today I am celebrating the 30th Anniversay of the Fashion Catalogue published by me. Aishwarya Rai, Sonali Bendre, Niki Aneja, Tejaswini Kolhapure were few of the models posed for this Catalogue. (Collage 2) pic.twitter.com/ucRkCLVASj — SGBSR Maharashtra (@Vimalnupadhyaya) May 23, 2022

सिर्फ 18 साल की थीं ऐश्वर्या

यह बताता है कि ऐश्वर्या, जो उस समय 'लगभग 18 वर्ष की आयु' थी, एक मैग्जीन कैटलॉग शूट के लिए कृपा क्रिएशंस नामक एक फर्म के लिए 'एक मॉडल के रूप में काम करने के लिए सहमत' थी. बिल में उनके हस्ताक्षर सबसे नीचे हैं और बताता है कि डील पर मुंबई में हस्ताक्षर किए गए थे.

Hello, Today I am celebrating the 30th Anniversay of the Fashion Catalogue published by me. Aishwarya Rai, Sonali Bendre, Niki Aneja, Tejaswini Kolhapure were few of the models posed for this Catalogue. (Collage 1) pic.twitter.com/2SvQvZbMVF — SGBSR Maharashtra (@Vimalnupadhyaya) May 23, 2022

फैशन कैटलॉग के 30 साल पूरे

विमल उपाध्याय नाम के एक ट्विटर यूजर ने ट्विटर पर मैगजीन शूट की तस्वीरों को साझा किया, जिसमें कैटलॉग फोटो और मैगजीन कवर शामिल हैं. ट्वीट में लिखा था, "नमस्कार, आज मैं अपने द्वारा प्रकाशित फैशन कैटलॉग की 30 वीं वर्षगांठ मना रहा हूं. ऐश्वर्या राय, सोनाली बेंद्रे, निकी अनेजा, तेजस्विनी कोल्हापुरे इस कैटलॉग (एसआईसी) के लिए तैयार की गई कुछ मॉडल थीं."

Hello, Today I am celebrating the 30th Anniversay of the Fashion Catalogue published by me. Aishwarya Rai, Sonali Bendre, Niki Aneja, Tejaswini Kolhapure were few of the models posed for this Catalogue. (Collage 4) pic.twitter.com/WPVe0YYfoE — SGBSR Maharashtra (@Vimalnupadhyaya) May 23, 2022

पहचान में नहीं आ रहीं ऐश्वर्या

इस बीच, ऐश्वर्या ने हाल ही में कान फिल्म महोत्सव के चल रहे 75वें संस्करण में अपनी 21 वीं उपस्थिति दर्ज की, जहां वह रेड कार्पेट पर नियमित रूप से शामिल होती हैं. सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या और सोनाली बेंद्रे की ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं और फैंस उनकी इन 30 सालों पुरानी तस्वीरों से नजरें नहीं हटा पा रहे हैं. नाटिजंस इन तस्वीरों में ऐश्वर्या का पहचान तक नहीं पा रहे हैं.

