जबरदस्त है 'भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया' का नया पोस्टर, OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी फिल्म

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म 'भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया (Bhuj the Pride of India)' के नए पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे हैं. अजय देवगन ने सोमवार को फिल्म के दो नए पोस्टर अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किए और साथ ही फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का आधिकारिक ऐलान भी कर दिया है. फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज की जाएगी. 'भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया' के दोनों पोस्टर के साथ फिल्म का छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है.

अजय देवगन ने फिल्म 'भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया' के दो पोस्टर रिलीज किए हैं. पहला पोस्टर युद्ध स्थल कर नजर आ रहा है, जिसमें वह मिलिट्रियन लुक में दिख रहे हैं. अपने इस पोस्टर को शेयर करते हुए अजय देवगन ने ट्विटर पर लिखा है, 'लीडर विजय कार्णिक और साहसी महिला भुज आपके घर पहुंचने जा रही है. हम डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर बहुत ही जल्द आने वाले हैं, पॉपकॉर्न तैयार रखो दोस्तों.

Here is the first look of Sanjay Dutt in Bhuj: The Pride of India! #SanjayDuttinBhuj

Taiyaar raho doston, aa raha hai Bhuj: The Pride of India jald hi.

First Day First Show Ki Home Delivery on @DisneyplusHSVIP pic.twitter.com/4gzteLgEig

— Ajay Devgn (@ajaydevgn) June 29, 2020