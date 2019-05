अक्षय कुमार ने लगाए यादों में गोते, अनुपम-गुलशन के साथ शेयर की जबरदस्त फोटो

नई दिल्ली: हाल ही में जब अक्षय कुमार को लोगों ने उनकी नागरिकता को लेकर घेरा तो उनके पुराने साथी अनुपम खेर ने उनका साथ दिया. लगता है इस पल ने बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार को भावुक कर दिया है.

अभिनेता अक्षय कुमार ने फिल्म 'मेरी बीवी का जवाब नहीं' के अपने सह-कलाकारों अनुपम खेर और गुलशन ग्रोवर से मुलाकात कर अपने करियर के शुरुआती दिनों की यादें ताजा की. अक्षय ने मंगलवार को इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर अनुपम और गुलशन के लिए एक पोस्ट लिखा और उन्हें 'शानदार लोग' कहा.

I started my career with these two and it’s amazing to still be working with them...we’ve laughed ,punched each other, grown up and grown together, Beautiful people who I call friends AnupamPKher GulshanGroverGG HappyShinyPeople pic.twitter.com/x9eLcyoLwN

