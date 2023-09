Akshay Kumar: अक्षय की भी खड़ी हो गई फैन आर्मी, जन्मदिन पर कहीं कटा केक तो कहीं बंटा भोजन

Akshay Kumar Career: फिल्मी सितारों का स्टारडम अब फिल्मी बात नहीं है. यह स्टारडम फैन क्लबों से होते हुए फैन आर्मी तक बढ़ चुका है. बात सितारों की फिल्मों की हो या पर्सनल प्रमोशन की, सितारों के फैन्स की ‘आर्मी’ हर तरफ सक्रिय दिखने लगी है. सलमान (Salman Khan) और शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के मामले में पहले ही यह देख चुका है. इनकी फिल्में आते ही ये फैन-आर्मी सक्रिय हो जाती हैं. इनके जन्मदिन पर और सोशल मीडिया में इन्हें लेकर होने वाली हलचल भी गवाह है कि ये फैन कैसे सितारों के लिए खड़े रहते हैं. यही मामला अक्षय कुमार के साथ भी है. उनके फैन्स को सोशल मीडिया में अक्कियंस (Akshay Kumar Fans) कहा जाता है. कल यानी नौ सितंबर को अक्षय का जन्मदिन था और इस मौके पर उनकी फैन आर्मी ने पूरे देश में जबर्दस्त काम किया.

