Welcome 3 में Akshay Kumar के साथ मुन्ना-सर्किट की जोड़ी मचाएगी धमाल! कॉमेडी का पॉवर पैक डोज देंगे बॉलीवुड के तीन धांसू स्टार्स

Welcome 3 Cast: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की 'हेरा-फेरी 3' की शूटिंग शुरू होने के बाद फैंस को इंतजार था तो 'वेलकम' के सीक्वल का. रिपोर्ट्स की मानें तो 'वेलकम 3' का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है कॉमेडी फिल्म की कास्ट को लेकर मेकर्स ने फैसला कर लिया है. कॉमेडी (Comedy Movie Welcome) का डोज ट्रिपल करने आ रही वेलकम की कास्ट को लेकर बॉलीवुड गलियारों में ऐसी गपशप है कि फिल्म में अक्षय कुमार (Akshay Kumar New Movie) के साथ संजय दत्त (Sanjay Dutt) और अरशद वारसी (Arshad Warsi) नजर आएंगे.

अक्षय के साथ मुन्ना-सर्किट की जमेगी जोड़ी! सोशल मीडिया पर लंबे समय से अक्षय कुमार (Akshay Kumar Comedy Movie) की कॉमेडी ड्रामा वेलकम 3 को लेकर चर्चाएं चल रही हैं. अब सामने आई रिपोर्ट की मानें तो वेलकम 3 को फिरोज नाडियाडवाला ही प्रोड्यूस करेंगे. साथ ही फिल्म में अक्षय कुमार के साथ संजय दत्त (Sanjay Dutt New Movie) औऱ अरशद वारसी (Arshad Warsi) लीड रोल में दिखाई देंगे. बता दें, फिल्म को लेकर ना ही अक्षय कुमार (Akshay Kumar Upcoming Movie) या अन्य सेलेब्स की तरफ से किसी तरह का कंफर्मेशन आया है. कब रिलीज होगी वेलकम 3? सोशल मीडिया पर वायरल हो रही रिपोर्ट्स की मानें तो अक्षय कुमार (Akshay Kumar Hera-Pheri 3) की फिल्म 'हेरा फेरी 3' की शूटिंग जैसे ही आखिरी स्टेज में होगी या फिर फिल्म के रिलीज होने के बाद वेलकम 3 की शूटिंग शुरू की जाएगी. बता दें, वेलकम 1 में नाना पाटेकर (Nana Patekar) और अनिल कपूर (Anil Kapoor) की जोड़ी ने कमाल की कॉमेडी से लोगों को खूब हंसाया था. अब अगर वेलकम 3 स्टेज पर आती है तो क्या कमाल दिखा पाती है इसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा.