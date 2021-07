Akshay Kumar से सीखना चाहते हैं स्टार बनने के गुर? यहां मिलेगी मास्टर क्लास

नई दिल्ली: बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) आज भी बी-टाउन के सबसे व्यस्त हैं. हर स्ट्रगलिंग एक्टर का सपना होता है कि एक दिन वह उस ऊंचाई पर पहुंचे जहां अक्षय हैं. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) को बॉलीवुड में 30 साल हो चुके हैं, वह लगातार कई फिल्मों की शूटिंग में बिजी हैं. लेकिन इसके बाद भी अब अक्षय कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है. वह अब अपने इस 30 साल के सफर से मिले अनुभव के आधार पर लोगों को मास्टर क्लास देने जा रहे हैं.

दरअसल कुछ देर पहले ही अक्षय कुमार ने अपनी सोशल मीडिया वॉल पर एक वीडियो शेयर किया है. ये वीडियो हर उस शख्स के लिए एक खास तोहफा है जो एक्टिंग की दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए कोशिश कर रहा है. क्योंकि इस वीडियो में उन्होंने बताया है कि वह अब अपने 30 साल के अनुभव के आधार पर मास्टर क्लास लेने वाले हैं. साथ ही अक्षय के इस वीडियो में हम उनके 'पेडमैन', 'टायलेट', 'रुस्तम' जैसे कई किरदारों की झलक भी देख सकते हैं. देखिए ये वीडियो...

When I was an aspiring actor,we never had opportunities to formally learn the ropes.Times have changed. You can now attend my professional masterclass & draw lessons from my 30yr journey of some success & loads of pitfalls :)

Right here,on @SocialswagWorldhttps://t.co/fMKRC2CQRE pic.twitter.com/GWzOIk1m84

