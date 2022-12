टीवी सीरियल के सेट पर 20 साल की एक्ट्रेस Tunisha Sharma ने फांसी लगाकर दे दी जान, कई फिल्मों में कर चुकी हैं काम

Tunisha Sharma Suicide News: 20 साल की टीवी एक्ट्रेस टुनिशा शर्मा ने खुदकुशी कर ली है.. ये चौंकाने वाली खबर जैसे ही आई तो हर किसी के होश ही उड़ गए हैं. टुनिशा इस वक्त सब टीवी के शो दास्तान ए काबुल में लीड रोल प्ले कर रही थीं ऐसे में उन्होंने ये इतना बड़ा कदम क्यों उठाया ये किसी को समझ नहीं आ रहा है.

सेट पर ही लगाई फांसी

जो खबर मिली है उसके मुताबिक टुनिशा ने शो के सेट पर ही ये कदम उठाया और शो के लीड एक्टर के मेकअप रूम में ही फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी. हालांकि पुलिस के मुताबिक वो बाथरूम में मृत पाई गईं. ये बात शनिवार की दोपहर 3.45 की है. जिसके बाद उन्हें 4.20 पर अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. हालांकि इससे ज्यादा जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है. पुलिस अब इस मामले की पूरी छानबीन में जुटी हैं. टुनिशा वसई के एक स्टूडियो में शूटिंग कर रही थीं और उन्होंने ऐसा क्यों किया और इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे क्या वजह रही होगी फिलहाल इसे लेकर कोई जानकारी नहीं है. लेकिन सेट पर इस तरह का कदम उठाने से हर कोई दंग रह गया है. टुनिशा महज 20 साल की थीं और इतनी कम उम्र में ही चर्चित शो में उन्हें लीड रोल निभाने का मौका मिला. ऐसे में ये उनके लिए काफी अच्छा समय था. वो फेमस होती जा रही थीं.

Maharashtra | TV actress Tunisha Sharma committed suicide by hanging herself on the set of a TV serial. She was taken to a hospital where she was declared brought dead: Waliv Police

— ANI (@ANI) December 24, 2022