Alia Bhatt Delivery: नॉर्मल या सिजेरियन, ऐसे हुई एक्ट्रेस की बेटी Raha Kapoor की डिलीवरी

Alia Bhatt Normal or C Section Delivery: साल 2022 में बॉलीवुड के जिन कपल्स के घर किलकारियां गूंजी हैं, उनमें रणबीर और आलिया (Ranbir Alia) के नाम भी शामिल हैं. इस कपल ने अप्रैल, 2022 में शादी की थी और नवंबर, 2022 में आलिया ने बेटी को जन्म दिया था. जहां फैंस इस 'गुड न्यूज' की खुशी मना रहे हैं कई लोग आलिया की प्रेग्नेंसी की डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हैं जैसे क्या वो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थीं (Was Alia Pregnant before marriage), उनकी डिलीवरी किस तरह हुई (Alia Bhatt Delivery Method) है... आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस ने बेटी को नॉर्मल या सी-सेक्शन, किस तरह जन्म दिया है...

नॉर्मल या सिजेरियन, किस तरह हुई Alia की डिलीवरी?

इस बारे में फिलहाल आलिया ने तो कुछ नहीं कहा है लेकिन तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया को हॉस्पिटल पहुंचे कुछ ही समय हुआ था जब उन्हें लेबर पेन (Alia Bhatt Labour Pain) शुरू हो गया था. इसके चलते कपूर खानदान की बहू ने सिजेरियन (Alia Bhatt Cesarean Delivery) के जरिए अपनी बेटी को जन्म दिया था. बताया जा रहा है कि आलिया नॉर्मल डिलीवरी ही करना चाहती थीं लेकिन डॉक्टर्स ने उनके लिए सी-सेक्शन (Alia Bhatt C-Section Delivery) मेथड का चुनाव किया.

Alia-Ranbir ने अब तक नहीं दिखाई है बेटी की झलक

बता दें कि आलिया और रणबीर अपनी बेटी की प्राइवेसी को लेकर काफी सीरियस हैं और जहां फैंस उनकी नन्ही परी की एक झलक का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कपल फिलहाल अपनी बेटी का चेहरा दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं है. आलिया और रणबीर ने सिर्फ एक फोटो ऐसी पोस्ट की है जिसमें रणबीर अपनी बेटी को की गोद में लिए हुए हैं लेकिन उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा है.

यह फोटो तब पोस्ट की गई थी जब आलिया ने सोशल मीडिया पर रिवील किया था कि वो अपनी बेटी का नाम 'राहा कपूर' (Raha Kapoor) रख रहे हैं जिसे बच्ची की 'दादी' नीतू कपूर ने चुना है.

