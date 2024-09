Explainer: राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं, विवादों की पोटली क्यों बांध लाते हैं? पिछले 5 दौरों की कहानी

Rahul Gandhi News: राहुल गांधी इन दिनों विदेश यात्रा पर हैं. उनकी पिछली विदेश यात्राओं और अमेरिका की वर्तमान यात्रा में एक फर्क है. इस बार वे लोकसभा में नेता विपक्ष की हैसियत से विदेश गए हैं. हालांकि, इससे राहुल के अंदाज और बयानों से विवादों को न्योता देने के उनके रिकॉर्ड में कोई बदलाव नहीं आया है. फिलहाल US में मौजूद राहुल ने वहां भी कुछ ऐसे बयान दिए हैं, जिससे भारत में सियासी उबाल आ गया है. इस बार सिखों को लेकर राहुल के बयान पर बीजेपी उन्हें घेर रही है, लेकिन कांग्रेस MP जब-जब विदेश जाते हैं, विवादों की पोटली साथ बांधकर ले आते हैं. उनके पिछली विदेशी यात्राएं भी विवादों से अछूती नहीं रही हैं.

राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा: अब किस बयान पर बवाल?

राहुल मंगलवार को वाशिंगटन में भारतीयों से मुखातिब थे. उन्होंने ऑडियंस में मौजूद एक सिख से उसका नाम पूछा, उसने जवाब दिया भालेंदर सिंह. इसके बाद राहुल कहते हैं, '(भारत में) लड़ाई राजनीति के बारे में नहीं है' यह सतही है' लड़ाई इस बारे में है कि क्या... उन्हें (भालेंदर) एक सिख के रूप में भारत में पगड़ी पहनने की अनुमति दी जाएगी, भारत में कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी, या गुरुद्वारे में जाने की अनुमति दी जाएगी, यही लड़ाई है, और सिर्फ उनके लिए नहीं, सभी धर्मों के लिए... लड़ाई इस बारे में है कि हम किस तरह का भारत चाहते हैं.'

अमेरिकी की धरती से राहुल ने आरोप लगाया कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता कम हो रही है. उन्होंने आरक्षण पर भी बयान देकर राजनीतिक बखेड़ा खड़ा किया. राहुल ने एक अन्य इवेंट में कहा कि 'कांग्रेस तभी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी, जब देश में सभी को समान अवसर मिलने लगेंगे और फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति नहीं है.' सत्ताधारी बीजेपी ने राहुल के बयानों पर कांग्रेस को घेर लिया.

First of all, you have to understand the fight is not about politics. The fight is about whether a Sikh will be allowed to wear his turban or go to the Gurdwara in India. It's not just for Sikhs, but for all religions. I see people from Tamil Nadu, Punjab, Haryana, Telangana,… pic.twitter.com/FbnkO7lBVN

— Congress (@INCIndia) September 10, 2024