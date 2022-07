5 Boldest Web Series on OTT: इस वक्त ओटीटी प्लेटफॉर्म (OTT Platform) पर बहुत सी ऐसी सीरीज (Bold Web Series On OTT) उपलब्घ हैं जिनमें बोल्ड सीन्स की भरमार है. कह सकते हैं कि इन वेब सीरीज में हर हद पार कर एक्टर्स ने इंटिमेट सीन (Bold Web Series Name List) दिए हैं. हालांकि इन वेब सीरीज को देखने की ऐज लिमिट भी तय की गई है. लेकिन अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इन्हें अकेले में ही देखें.

रसभरी

स्वरा भास्कर की पॉपुलर वेब सीरीज 'रसभरी' (Rasbhari) का नाम लिस्ट में पहले नंबर पर है. इसे देखने के लिए अपने इयरफोन पहले से चेक कर लें. सीरीज में एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने खूब बोल्ड सीन दिए हैं. आप इस सीरीज को अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे.

लोलिता पीजी हाउस

अब बात करते हैं वेब सीरीज लोलिता पीजी हाउस (Lolita PG House) के बारे में. एक्ट्रेस आभा पौल की इस सीरीज का नाम ओटीटी पर मौजूद सबसे बोल्ड सीरीज की लिस्ट में शामिल है. सीरीज में एक्ट्रेस आभा कॉल ने फिर से सारी शर्म हया पार करते हुए खूब इंटिमेट सीन दिए.

मस्तराम

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मौजूद बोल्डेस्ट वेब सीरीज में 'मस्तराम' का नाम भी खूब सुर्खियों में रहा है. इस सीरीज में भी भर-भर कर इंटिमेट सीन दिए गए हैं. फैंस को ये सीरीज काफी पसंद आई थी. अगर आपने ये सीरीज अब तक नहीं देखी है तो इसे मिस नहीं करें.

रुहानियत

वेब सीरीज 'रूहानियत' (Roohaniyat) में टीवी के पॉपुलर स्टार युविका चौधरी और अर्जुन बिजलानी ने लीड रोल निभाया है. ये सीरीज काफी चर्चा में रह चुकी है. सीरीज के पहले सीजन को लोगों ने इतना पसंद किया कि अब इसके अगले सीजन की भी डिमांड आने लगी है. 'रूहानियत' में भी बोल्ड सीन्स की कोई कमी नहीं है.

वाना हैव अ गुड टाइम

सबसे ज्यादा बोल्ड सीरीज की इस लिस्ट में 'वाना हैव अ गुड टाइम' का नाम भी शामिल है. इसमें खूब बोल्ड और इंटीमेट सीन्स की भरमार है. इस सीरीज को भी आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख पाएंगे. खासतौर पर बच्चों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं.

