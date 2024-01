12th Fail के मुरीद हुए Anand Mahindra, विक्रांत मैसी की परफॉर्मेंस पर कह दी ये बात

12th Fail Vikrant Messy Movie: विधु विनोद चोपड़ा डायरेक्टेड 12वीं फेल ने फिल्मी फैंस के दिलों-दिमाग पर जादू कर दिया है. 12वीं फेल सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद अब ओटीटी पर बवाल काट रही है. क्रिटिक्स से लेकर ऑडियंस 12वीं की तारीफों में पुल बांधते नहीं थक रही है. अब आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) भी 12वीं फेल के मुरीद हो गए हैं और उन्होंने विक्रांत मैसी (Vikrant Messy) के साथ-साथ विधु विनोद चोपड़ा की तारीफों में भी कसीदे पढ़ दिए हैं. आनंद महिंद्रा ने 12वीं फेल देख ऐसा रिएक्शन दिया है, जिसपर विक्रांत मैसी की खुशी भी फूली नहीं समा रही है.

12वीं फेल के मुरीद हुए आनंद महिंद्रा

आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra Twitter) ने हाल ही में 12वीं फेल को लेकर अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है. पोस्ट में आनंद महिंद्रा ने लिखा- 'आखिरकार पिछले वीकेंड पर 12वीं फेल देख ली. अगर आप भी इस साल एक ही फिल्म देखेंगे तो वह 12वीं फेल होनी चाहिए.' आनंद महिंद्रा ने इसके बाद 3 प्वाइंटर में बताया है कि आखिर क्यों आपको यह फिल्म देखनी चाहिए. इन तीन चीजों में प्लॉट, अभिनय और नैरेटिव स्टाइल पर आनंद महिंद्रा ने बात की है.

Finally saw ‘12th FAIL’ over this past weekend.

If you see only ONE film this year, make it this one.

Why?

1) Plot: This story is based on real-life heroes of the country. Not just the protagonist, but the millions of youth, hungry for success, who struggle against extrordinary… pic.twitter.com/vk5DVx7sOx

— anand mahindra (@anandmahindra) January 17, 2024