साउथ सुपरस्टार Balakrishna ने जिस एक्ट्रेस को भरी महफिल में स्टेज पर मारा धक्का, वह अब बोलीं- 'हम हमेशा...'

Actress Anjali on Balakrishna Pushing Video: तेलुगु स्टार अंजलि ने नंदमुरी बालकृष्ण के धक्का मारने वाले वीडियो पर अपना रिएक्शन शेयर कर दिया है. अंजलि ने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने तेलुगु सुपरस्टार बालकृष्ण (Nandmuri Balakrishna) का 'गैंग्स ऑफ गोदावरी' के इवेंट में शामिल होने के लिए शुक्रिया किया है. साथ ही अंजलि ने अपने पोस्ट में साफ किया है कि वह और तेलुगु सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण हमेशा से एक-दूसरे की इज्जत करते हैं. आइए, यहां जानते हैं एक्ट्रेस अंजलि (Anjali) ने बालकृष्ण के लिए क्या-क्या लिखा है.

धक्का मारने वाले वीडियो पर एक्ट्रेस अंजलि का रिएक्शन

तेलुगु स्टार अंजलि (Actress Anjali News) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर हाल ही में एक पोस्ट लिखा है. जहां एक्ट्रेस ने लिखा- 'मैं बालकृष्ण गारू का गैंग्स ऑफ गोदावरी के प्री-रिलीज इवेंट में शामिल होने के लिए शुक्रिया करना चाहती हूं. मैं बताना चाहती हूं कि बालकृष्ण गारू और मैं हमेशा एक-दूसरे की इज्जत करते हैं और एक लंबे समय से अच्छी दोस्ती शेयर करते हैं. उनके साथ एक बार फिर स्टेज शेयर करना कमाल था.' एक्ट्रेस अंजलि का लेटेस्ट पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

I want to thank Balakrishna Garu for gracing the Gangs of Godavari pre-release event with his presence.

I would like to express that Balakrishna garu and I have always maintained mutual respect for eachother and We share a great friendship from a long time. It was wonderful to… pic.twitter.com/mMOOqGcch2

— Anjali (@yoursanjali) May 30, 2024