शादी के 29 साल बाद तलाक से टूट गया ए आर रहमान का दिल, बच्चे भी टेंशन में, फैमिली ने किया सेपरेशन पर रिएक्ट

ऑस्कर विनर संगीतकार ए आर रहमान और उनकी पत्नी सायरा बानो के तलाक की खबरों ने हर किसी को चौंका दिया है. दोनों ने शादी के 29 साल बाद अलग होने का फैसला लिया है. हाल में ही सायरा बानो के वकील ने इस बारे में ऑफिशियल पोस्ट किया. अब एआर रहमान ने भी तलाक पर रिएक्ट किया है. जहां उन्होंने टूटे हुए दिल की बात कही है. वहीं कपल की बड़ी बेटी खातिजा ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है. इन पोस्ट को पढ़कर महसूस किया जा सकता है कि फैमिली किस कद्र इमोशनल टेंशन से गुजर रही है.

सायरा बानो के वकील ने मंगलवार को यह जानकारी कि ‘अपने रिश्ते में काफी भावनात्मक तनाव’’ के बाद अलग होने का फैसला लिया है. 59 साल के कंपोजर एआर रहमान ने तलाक की खबरें सामने आने के बाद X पर एक पोस्ट किया.

तलाक पर एआर रहमान ने रिएक्ट किया

जहां वह लिखते हैं, 'हमें उम्मीद है कि हम शादी के तीस साल पूरे कर लेंगे. लेकिन सब चीजों को देख ऐसा लगता है कि इनका अनदेखा अंत होगा. टूटे हुए दिल के वजन से ईश्वर का सिंहासन कांप उठता है. फिर भी हम अलगाव के मायने तलाशेंगे. हालांकि इन टुकड़ों को फिर से जगह नहीं मिल सकती. दोस्तों, हमारे इस नाजुक चैप्टर में हमारी प्राइवेसी का ध्यान रखें.' इसके आगे कंपोजर ने AR सायरा का ब्रेकअप हैशटैग भी लगाया.

“We had hoped to reach the grand thirty, but all things, it seems, carry an unseen end. Even the throne of God might tremble at the weight of broken hearts. Yet, in this shattering, we seek meaning, though the pieces may not find their place again. To our friends, thank you for…

