AR Rahman Reaction on The Kerala Story: बवाल के बीच रिलीज हुई 'द केरल स्टोरी' फिल्म, इधर एआर रहमान ने शेयर कर दिया ऐसा Video

AR Rahman on The Kerla Story: बवाल के बीच 'द केरल स्टोरी' (The Kerla Story) फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है. इस फिल्म को कुछ लोग एजेंडा बता रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इस फिल्म का कम्पेरिजन 'द कश्मीर फाइल्स' से कर रहे हैं. हालांकि इस फिल्म को बैन करने का मामला कोर्ट भी पहुंचा. लेकिन इन सब विवादों के बीच मशहूर सिंगर और कंपोजर एआर रहमान ने एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो को 'द केरल स्टोरी' पर उनके रिएक्शन को लेकर देखा जा रहा है. इस वीडियो में दिखाया गया है कि मस्जिद में एक कपल हिंदू रीति-रिवाजों से शादी कर रहा है.