Salman, आमिर और अक्षय के साथ काम कर चुकी ये एक्ट्रेस, अचानक क्यों हो गई गायब, जानिए अब कहां है?

Ayesha Jhulka Then And Now: साल 1992 में रिलीज हुई फिल्म ‘जो जीता वही सिकंदर’ अपने समय की सुपर-डुपर हिट फिल्म थी. इस फिल्म में आमिर खान (Aamir Khan) और आएशा जुल्का (Ayesha Jhulka) पर फिल्माया गया एक सॉन्ग ‘चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया’ काफी पॉपुलर हुआ था. यह कहना गलत नहीं होगा कि इस फिल्म की रिलीज के बाद आएशा को भी काफी पॉपुलैरिटी मिली थी. हालांकि, फिर ऐसा क्या हुआ जो अपने समय के सुपर स्टार्स जैसे सलमान खान, आमिर खान और अक्षय कुमार आदि के साथ काम कर चुकीं आएशा जुल्का एका-एक फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गईं और आज उनकी गिनती गुमनाम एक्ट्रेसेस में होती है.

अक्षय से जुड़ा था नाम

आपको बता दें कि 90 के दशक में आएशा का नाम इंडस्ट्री की चर्चित एक्ट्रेसेस में शुमार होता था. आएशा कई हिट फिल्मों में नज़र आई थीं जिनमें - ‘खिलाड़ी’, ‘संग्राम’, ‘दलाल’, ‘कुर्बान’, ‘मासूम’ और ‘बलमा’ आदि शामिल हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ना सिर्फ फिल्मों बल्कि पर्सनल लाइफ में भी आएशा ने खूब सुर्खियां बटोरीं थीं. कहते हैं एक समय आएशा एक्टर अक्षय कुमार पर लट्टू थीं और उन्हें लेकर बेहद पजेसिव भी थीं. अक्षय और आएशा ने साथ-साथ ‘खिलाड़ी’, ‘वक्त हमारा है’, ‘दिल की बाजी’ और ‘जय किशन’ जैसी फिल्मों में काम किया था. खबरों की मानें तो आएशा के ज़रुरत से ज्यादा पजेसिव होने के चलते ही अक्षय से उनका ब्रेकअप हो गया था.

बिजनेसमैन से की शादी

अक्षय से अलग होने के बाद आएशा के रोमांस के चर्चे नाना पाटेकर के साथ भी खूब उड़े थे. इस बीच बताते हैं कि नाना के साथ भी आएशा का मामला जम नहीं पाया. एक्ट्रेस के दो-दो ब्रेकअप हो चुके थे ऊपर से करियर भी हिचकोले खाने लगा था. ऐसे में आएशा ने साल 2003 में एक बिजनेसमैन समीर वाशी से शादी कर बॉलीवुड को अलविदा कह दिया था और समय के साथ वे लोगों की याद से भी ओझल होती चली गईं. बताते चलें कि आएशा इन दिनों गोवा में खुद का एक होटल चलाती हैं.