'भूल भुलैया 2' का पोस्टर आते ही दो गुटों में बंटा Twitter, अक्षय के फैंस ने किया कार्तिक को TROLL

नई दिल्ली: बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय ने कई हिट फिल्में दी हैं और उसमें से एक कॉमेडी फिल्म 'भूल भुलैया' का सेकंड पर जल्द ही रिलीज होने को तैयार है. 13 साल बाद इस फिल्म के दूसरे पार्ट में अक्षय की जगह कार्तिक आर्यन को लिया गया है. फिल्म के फर्स्ट मोशन पोस्टर को आज रिलीज कर दिया गया है. पोस्टर सामने आते ही ट्विटर पर अक्षय और कार्तिक के फैंस के बीच बहस शुरू हो गई है. अक्षय के फैंस का मानना है कि उनकी जगह कार्तिक को लेने का फिल्ममेकर का फैसला गलत है. अक्षय को फिल्म में कोई रिप्लेस नहीं कर सकता.

कार्तिक आर्यन की फिल्म फिल्म 'भूल भुलैया' 31 जुलाई 2020 में रिलीज होगी. फिल्म के फर्स्ट लुक को रिलीज करते हुए भूषण कुमार ने ट्वीट में लिखा कि आखिरकार काफी लंबे समय के बाद डरावनी-कॉमेडी फिल्म 'भूल भुलैया 2' की आधिकारिक घोषणा करने को लेकर उत्साहित हूं. इस प्रोजेक्ट पर बीते कुछ समय से काम हो रहा है और ज्यादा जानकारी जल्द दी जाएगी.

सामने आया 'भूल भुलैया 2' का FIRST LOOK, अक्षय कुमार के पोज में नजर आए कार्तिक आर्यन

फिल्म के फर्स्ट लुक में कार्तिक को देखते हुए अक्षय कुमार याद आ जाते हैं. पोस्टर रिलीज के बाद अक्षय के फैन ने लिखा कि ये बकवास है और ये मूवी सबसे बड़ी फ्लॉप साबित होगी. कोई नहीं चाहेगा कि इस फिल्म को बर्बाद किया जाए लेकिन डायरेक्टर इसे दोबारा बनाकर ऐसा कर रहे हैं.

this is shit . This movie is going to be the biggest flop . Nobody wants that someone will ruin this movie and director is doing the same pic.twitter.com/63nCNHeGSi

— Daksh Chaudhary (@thenameisdaksh) August 19, 2019