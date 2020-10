Bigg Boss 14: फैंस को पसंद आ रहा Sidharth Shukla और Hina Khan के बीच ऐसा प्यार

नई दिल्लीः बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) शुरू हो चुका है और घर का पहला दिन कमाल का रहा. यह सीजन काफी अलग है, क्योंकि इस बार घर में पुराने खिलाड़ी सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla), हिना खान (Hina Khan) और गौहर खान भी हैं, जो इस घर के सबसे महत्वपूर्ण लोग होंगे. यकीनन, गौहर खान किचन से जुड़ी चीजों की प्रमुख होंगी और सिद्धार्थ शुक्ला बेडरूम के मुखिया होंगे. हिना खान सभी नई लग्जरी की मालकिन होंगी, जिनमें बीबी मॉल, बीबी स्पा शामिल हैं.

सीनियर्स का निर्णय होगा आखिरी

कनटेस्टेंट को खुद के लिए बिस्तर पाने, खाना पाने, और लग्जरी पाने के लिए अपने सीयर्स को इम्प्रेस करना होगा. सीनियर्स जो निर्णय लेगें, वह आखिरी माना जाएगा. इसलिए, वे शो के सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं. पहले दिन ही हमने देखा कि कैसे सीनियर्स ने कनटेस्टेंट से मेहनत करवाई. हमने कुछ झगड़े भी देखे. इस तरह पहला दिन काफी मनोरंजक रहा. हालांकि, हिना खान और सिद्धार्थ शुक्ला ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. दोनों को घर में ज्यादातर समय साथ देखा गया.

सिद्धार्थ शुक्ला और हिना खान ने खींचा सबका ध्यान

यह जोड़ी चीजों पर चर्चा और मस्ती करते दिखे. सिद्धार्थ ने हिना की एक जगह मदद भी की, जब वह एक निर्णय लेते समय उलझन में थीं. लॉन्च के दौरान भी हमने देखा कि कैसे दोनों नए कनटेस्टेंट को जज करते समय मस्ती कर रहे थे. लोगों को सिद्धार्थ शुक्ला और हिना खान के बीच यह प्यार पसंद आ रहा है.

घर में सिडीहिना को किया सबसे ज्यादा पसंद

अब ट्विटर पर #SidHina ट्रेंड भी करने लगा है. फैंस भी इन दोनों को शो में साथ देखना चाहते हैं. उन्होंने सिद्धार्थ और हिना के घर में रहने के तरीके का आनंद उठाया. उन्हें लगता है कि घर में # सिडीहिना को सबसे ज्यादा पसंद किया जाएगा. फैंस को इन दोनों को पूरे दिन नाइट सूट में साथ देखना भी पसंद आया. एक नजर आप भी डालिए, इन ट्वीट्स पर:

Sid and hina are literally on a different tangent all together.

Kya chal raha hai?

Seeing the level of comfort they are sharing with each other,

doesn't feel like, they met yesterday.#SidHina has started sailing.

— Sarthak Mohapatra (@being_sarthak) October 4, 2020