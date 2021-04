BJP नेता ने Nayanthara और Stalin के रिश्ते पर की अभद्र टिप्पणी, सपोर्ट में आईं ये सिंगर

नई दिल्ली: एक्टर से राजनेता बने राधा रवि (Radha Ravi) कई बार महिलाओं को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं. राधा रवि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता हैं. आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए बढ़-चढ़कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं. इस बार राधा रवि ने जानी मानी एक्ट्रेस नयनतारा (Nayanthara) पर विवादित टिप्पणी कर दी.

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार राधा रवि ने प्रचार करते हुए कहा कि अगर डीएमके के अध्यक्ष स्टालिन नयनतारा के साथ रिलेशनशिप में थे तो वह कुछ नहीं कर सकते. राधा रवि की इस विवादित टिप्पणी पर उन्हें डीएमके के नेताओं ने तो घेरा है ही, लेकिन साथ ही मशहूर सिंगर चिन्मयी (Chinmayi Sripaada) ने भी उन्हें खूब फटकार लगाई है.

Why don’t the powerful in the BJP, condemn this behaviour? WHY do male politicians constantly need women who have nothing to do with their scheme of things to shame? Be it the CM’s mother or an actress? Are they incapable proper debate? And why do WE vote for such men?

चिन्मयी ने अपने ट्वीट में लिखा, 'ईमानदारी से कहूं तो मैं इस आदमी और उसके दुर्व्यवहार से थक गई हूं. यह आदमी खुलेआम अपमानित, छेड़छाड़ और प्रताड़ित करने वाला है. कोई पार्टी उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में क्यों रखेगी? डीएमके ए राजा या राधा रवि – वे सभी एक ही तरह के अपमानजनक पुरुष हैं, जिन्हें हमने वोट दिया और शक्तिशाली बनाया.'

Also those BJP followers who called me a 'fake feminist' for not tweeting about 'that' speech by a DMK MP and kept constantly tweeting are very happily silent when it comes to their own Mr. Radha Ravi.

Everyone remains silent when the abuser is in their own home.

Enough said.

