नई दिल्ली: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) इन दिनों अपनी सेहत को लेकर कुछ परेशान चल रहे हैं. लगातार उनकी सेहत को लेकर खबरें सामने आती रहती हैं. हाल ही में उनकी एक सर्जरी की खबर ने सबको डरा दिया था वहीं अब पता लगा है कि उनकी आंखों की दूसरी सर्जरी की जा चुकी है. उन्होंने खुद अपनी सेहत का अपडेट सोशल मीडिया पर दिया है.

अपनी इस दूसरी सर्जरी के बारे में जानकारी देते हुए रविवार देर रात को अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया. इस ट्वीट में उन्होंने अपनी रिकवरी के बारे में बताते हुए सर्जरी करने वाले डॉक्टरों का शुक्रिया भी अदा किया है. ट्वीट करते हुए अमिताभ बच्चन ने बताया है कि सर्जरी बिल्कुल ठीक हुई है और वो सही तरीके से रिकवर कर रहे हैं.

T 3842 - .. and the 2nd one has gone well .. recovering now ..

all good .. the marvels of modern medical technology and the dexterity of dr HM 's hands .. life changing experience ..

You see now what you were not seeing before .. surely a wonderful world !!

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 14, 2021