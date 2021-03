मुश्किल में फंसी बॉलीवुड एक्ट्रेस, कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी शूटिंग के लिए पहुंची; FIR दर्ज

नई दिल्ली: बॉलीवुड इंडस्ट्री (Bollywood Industry) में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं. आए दिन किसी न किसी स्टार के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आ रही है. ऐसे में सभी बॉलीवुड सितारे पूरी सावधानी बरत रहे हैं और कोरोना नियमों का पालन भी कर रहे हैं. अब ऐसे में एक बॉलीवुड सितारे के लापरवाही करने की खबर सामने आई है.

दरअसल, एक बॉलीवुड एक्ट्रेस (Bollywood Actress) के खिलाफ बीएमसी (BMC) ने पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है. मुंबई के ओशीवारा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया है. एक्ट्रेस पर आरोप है कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी शुटिंग पर गई थीं, जबकि उन्हें क्वारंटीन रहने के लिए कहा गया था.

इस मामले को लेकर बीएमसी (BMC) ने भी ट्वीट किया है. बीएमसी ने अपने इस ट्वीट में लिखा, 'शहर के लोगों की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएंगी. बीएमसी ने बॉलीवुड एक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. बॉलीवुड एक्टर कोविड-19 गाइडलाइन्स का पालन नहीं करते हुए पाए गए थे. ये नियम सभी के लिए समान हैं और हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि वे कोरोना नियमों का पालन करें और शहर को कोरोना से निजात दिलाने में मदद करें.'

No Compromise On City’s Safety!

BMC has filed an FIR against a Bollywood actor for non-compliance to COVID19 guidelines on testing positive.

The rules apply to all alike and we urge citizens to follow all guidelines and help the city beat the virus.#NaToCorona pic.twitter.com/Qp9J21OLcS

— माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) March 15, 2021