UN ने मसूद अजहर को 'ग्लोबल आतंकी' घोषित किया, सेलेब्स ने दी PM मोदी को बधाई

नई दिल्ली : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने बुधवार को आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को 'ग्लोबल आतंकी' घोषित कर दिया. इस कामयाबी पर सिने जगत के दिग्गजों ने प्रधानमंत्री को बधाई दी है. बता दें कि आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने 14 फरवरी को पुलवामा में आतंकी हमला किया था जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे और कई जवान घायल हुए थे. इसके बाद से लगातार भारत मसूद अजहर को 'ग्लोबल आतंकी' घोषित कराने के लिए प्रयासरत था जिसमें उसे कामयाबी मिल गई है.

सीनियर एक्टर अनुपम खेर ने अपने टविटर अकाउंट पर पोसट करते हुए लिखा कि यूएन ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी. पीएम मोदी और इस मुहीम से जुड़े सभी लोगों को बधाई. ये आतंकवाद के खिलाफ बड़ी जीत है.

Surgical Strike via @UN!!!! Congratulations Prime Minister @narendramodi, and everybody else involved for this big diplomatic victory against terrorism. This is a great achievement. Not only for India. But for the entire world. #MasoodAzhar pic.twitter.com/f0zkcz0mXj — Anupam Kher (@AnupamPKher) May 1, 2019

एक्ट्रेस कोइना मित्रा ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर पीएम मोदी को इस जीत के लिए बधाई देते हुए लिखा कि पुलवामा अटैक के बाद जो हुआ उसके दो महीने बाद ही मसूद अजहर को 'ग्लोबल आतंकी' साबित कर दिया गया है.

Pulwama attack happened on by Jaish-e-Mohammed, JEM terrorists killed, Handler and mastermind of Pulwama both dead, #MasoodAzhar

Has been declared a Global Terrorist by UNSC. Just in two months!! Thank you @narendramodi ji. #NewIndia #ModiHaiTohMumkinHai — Koena Mitra (@koenamitra) May 1, 2019

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने ट्वीट किया, 'छोटे, बड़े सभी एक साथ आ गए, मसूद अजहर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित सूची में एक आतंकवादी के रूप में घोषित. सभी के समर्थन के लिए हम आभारी हैं.'

Big,small, all join together. Masood Azhar designated as a terrorist in @UN Sanctions list Grateful to all for their support. #Zerotolerance4Terrorism — Syed Akbaruddin (@AkbaruddinIndia) May 1, 2019

बता दें कि अजहर ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के सहयोग से जनवरी 2000 में जेईएम की स्थापना की थी. भारत ने उसे एक भारतीय विमान में बंधक बनाए गए 166 यात्रियों को छुड़ाने के बदले जेल से रिहा किया था. काठमांडू से नई दिल्ली जा रहे विमान का अपहरण कर अफगानिस्तान के कांधार ले जाया गया और आतंकवादियों ने मसूद समेत अन्य आतंकवादियों को रिहा करने के बदले इन यात्रियों को छोड़ने की शर्त रखी थी. उसके बाद, उसके संगठन ने भारत में लगातार हमले किए, जिसमें 13 दिसंबर, 2001 को भारत की संसद पर किया गया हमला भी शामिल है.

हाल ही में इस संगठन ने 14 फरवरी को कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के वाहन पर आत्मघाती हमला किया था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे.

(इनपुट : आईएएनएस से भी)