अभिनेता Irrfan Khan के निधन पर शोक में डूबी फिल्म इंडस्ट्री, जानें किस सेलिब्रिटी ने क्या कहा

नई दिल्ली: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता इरफान खान (Irrfan Khan) की निधन की खबर आ रही है. फिल्म डायरेक्टर शूजित सरकार ने एक ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी है. बॉलीवुड एक्टर इरफान खान (Irrfan Khan) को कोलोन इंफेक्शन (पेट के संक्रमण) के कारण सोमवार को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहा से उनकी निधन की खबर आ रही है. इस वक्त पुरे बॉलीवुड में शोक की लहर हैं. हर कोई इरफान से जुड़ी यादों को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है. इरफान खान के याद में किए गए कुछ ट्वीट...

अभिनेता सनी देओल (Sunny Deol) ने ट्वीट कर कहा, 'इरफान खान के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ. उनके काम को हमेशा याद रखा जाए और उनकी आत्मा को शांति मिले.'

Very sad to hear about Irrfan Khan .

May his work always be remembered and his soul rest in peace #IrrfanKhan — Sunny Deol (@iamsunnydeol) April 29, 2020

मल्लिका शेरावत (Mallika Sherawat) ने ट्विट कर इरफान खान को याद किया, कहा, 'R.I.P इरफान खान एक अभिनेता के रूप में उत्कृष्ट हैं. हमारी फिल्म Hisss में बारीकी से काम किया. हिंदी फिल्म उद्योग के लिए एक बड़ी क्षति. पूरे परिवार के लिए प्रार्थना और संवेदना # इरफानखान.'

R.I.P Irfan Khan an actor par excellence. Worked v closely on our film Hisss wt him. A great loss for Hindi Film Industry. Prayers & condolences to the entire family #IrrfanKhan pic.twitter.com/RxQ7KJetQn — Mallika Sherawat (@mallikasherawat) April 29, 2020

सिंगर अरमान मलिक (Armaan Malik) ने ट्वीट कर कहा, 'विश्वास नहीं हो सकता कि क्या हुआ है. अभी भी सदमे में हूं, मेरे लिए ईमानदारी से इरफान सर, आप हमारे देश में अभिनय के लिए बेंचमार्क थे. इसलिए इस खबर को सुनने के लिए दिल टूट गया. तुम्हारी आत्मा को शान्ति मिले.'

Can’t believe what’s happened. Still in shock. Honestly for me Irfan sir you were the benchmark for acting in our country.. so heartbreaking to hear this piece of news. May your soul rest in peace .. #IrrfanKhan — ARMAAN MALIK (@ArmaanMalik22) April 29, 2020

अक्षय कुमार ने लिखा है, ''ऐसी भयानक खबर ... हमारे समय के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक इरफान खान के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ. ईश्वर उनके परिवार को इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करे.''

Such terrible news...saddened to hear about the demise of #IrrfanKhan, one of the finest actors of our time. May God give strength to his family in this difficult time — Akshay Kumar (@akshaykumar) April 29, 2020



लता मंगेशकर ने भी जताया दुख, 'बहु गुणी अभिनेता इरफान खान जी के निधन की खबर सुनकर बहूत दुःख हुआ. उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पन करती हूं.'

Bahut guni abhineta Irrfan Khan ji ke nidhan ki khabar sunkar mujhe bahut dukh hua. Main unko vinamra shraddhanjali arpan karti hun. — Lata Mangeshkar (@mangeshkarlata) April 29, 2020



महानायक अमिताभ बच्चन ने लिखा है, ''इरफान खान के निधन की खबर मिल रही है .. यह सबसे परेशान करने वाली और दुखद खबर है ..एक अविश्वसनीय प्रतिभा .. एक महान सहयोगी .. सिनेमा की दुनिया के लिए एक शानदार योगदानकर्ता .. हमें बहुत जल्द छोड़ दिया .. एक विशाल ..

प्रार्थना और दुआ''

T 3516 - .. just getting news of the passing of Irfaan Khan .. this is a most disturbing and sad news ..

An incredible talent .. a gracious colleague .. a prolific contributor to the World of Cinema .. left us too soon .. creating a huge vacuum ..

Prayers and duas — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) April 29, 2020

अजय देवगन ने कहा है, ''इरफान के असामयिक निधन के बारे में सुनकर दिल टूट गया. यह भारतीय सिनेमा के लिए एक अपूरणीय क्षति है. अपनी पत्नी और बेटों के प्रति गहरी संवेदना. RIP इरफान.''

Heartbroken to hear about Irrfan’s untimely demise. It’s an irreparable loss for Indian cinema. Deepest condolences to his wife & sons. RIP Irrfan. — Ajay Devgn (@ajaydevgn) April 29, 2020

करण जौहर ने लिखा है, ''उन अमिट फिल्म यादों के लिए धन्यवाद .... एक कलाकार के रूप में सिनेमा को बढ़ाने के लिए धन्यवाद ... हमारे सिनेमा को समृद्ध करने के लिए धन्यवाद .... हम आपको बहुत इरफान को याद करेंगे लेकिन हमेशा आपकी उपस्थिति के लिए हमेशा आभारी रहेंगे हमारा जीवन ..... हमारा सिनेमा .... हम आपको सलाम करते हैं''

Thank you for those indelible movie memories....thank you for raising the bar as an artist ...thank you for enriching our Cinema....we will miss you terribly Irrfan but will always always be immensely grateful for your presence in our lives.....our cinema....we salute you — Karan Johar (@karanjohar) April 29, 2020

एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) ने ट्वीट कर कहा, 'जब हमने सोचा कि 2020 कोई बुरा नहीं हो सकता है, यह हो गया. गंभीर खबर सुनकर दिल टूट गया और चौंक गया. #IrrfanKhan नहीं रहे. उनकी आत्मा को शांति मिले.'

Just when we thought 2020 couldn’t get any worse, it does. Heartbroken and shocked to hear the grave news.

Gone too soon #IrrfanKhan.

May his soul rest in peace. — Tamannaah Bhatia (@tamannaahspeaks) April 29, 2020

इरफान बीते लंबे समय से अपना कैंसर का इलाज करा रहे थे. लेकिन बाद में वह एक्टिंग की दुनिया में वापस आए और अपनी अंतिम फिल्म 'अंग्रेजी मीडियम' की शूटिंग की. फिल्म बीते महीने ही रिलीज हुई है.

