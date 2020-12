कंगना Vs दिलजीत: Diljit Dosanjh को मिला बॉलीवुड स्टार्स का साथ, TWEET कर किया सपोर्ट

नई दिल्ली: किसान बिल को लेकर पंजाब के किसानों का आंदोलन दिल्ली में पिछले आठ दिनों से लगातार जारी है. गुरुवार को किसानों के आंदोलन से जुड़ा मामला बॉलीवुड सेलेब्स के बीच नजर आया. जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) और सिंगर व एक्टर दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) के बीच एक ऐसी झड़प नजर आ रही है जिसने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी हैं. इस बीच कई सोशल मीडिया यूजर्स के अलावा बॉलीवुड के कई सेलेब्स दिलजीत दोसांझ का समर्थन में नजर आए.

इन स्टार्स ने किया दिलजीत को सपोर्ट

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) और दिलजीत दोसांझ के बीच चल रहे ट्विटर वॉर में स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar), ऋचा चड्ढा (Richa Chadha), कुब्रा सैत (Kubbra Sait), गुलशन देवैया सहित कई बॉलीवुड सेलेब्स ने ट्वीट के जरिए दिलजीत का पक्ष लिया है. स्वरा ने अपनी पोस्ट में गायक को टैग करते हुए लिखा, 'दिलजीत दोसांझ एक स्टार हैं.' सेक्रेड गेम्स अभिनेत्री कुब्रा ने ट्वीट किया, "मुझे दिलजीत दोसांझ बहुत पसंद है.' नीचे देखिए सभी ट्वीट :-

I am day dreaming ... Looking at @diljitdosanjh speak up I am imagining what If the Hindi Film Industry would speak up for Our city Mumbai which has been home to this industry for more than 100 years . https://t.co/dIdvElX46b

— অনির Onir اونیر ओनिर (@IamOnir) December 3, 2020