कंगना Vs दिलजीत: ट्विटर पर हुई 'महाभारत' ने पार की सारी हदें

नई दिल्ली: किसान बिल को लेकर पंजाब के किसानों का आंदोलन दिल्ली में पिछले आठ दिनों से लगातार जारी है. गुरुवार को किसानों के आंदोलन से जुड़ा मामला बॉलीवुड सेलेब्स के बीच नजर आया. जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) और सिंगर व एक्टर दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) के बीच एक ऐसी झड़प नजर आ रही है जिसने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी हैं.

गुरुवार को दिलजीत दोसांझ ट्विटर पर अभिनेत्री कंगना रनौत से भिड़ गए. दोनों ने दर्जनों ट्वीट में लगातार एक दूसरे को जवाब दिया. इस दौरान हिन्दी, अंग्रेजी और पंजाबी भाषा का इस्तेमाल हुआ हैं. दोनों के बीच जारी जंग के ट्विटर पर लोग पंजाबी भाषा को लेकर काफी उत्सुक भी नजर आए. आइए हम आपको दिखाते हैं ये पूरी बातचीत...

बात ये है कि हाल ही में बेबाकी के लिए मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने ट्वीट किया था, जिसमें गलत तरीके से सिख महिला की पहचान शाहीन बाग विरोध की बिलकिस बानो उर्फ ​​मशहूर दादी के रूप में की गई थी. इसके बाद कई लोगों ने उनके गलत ट्वीट के लिए ताने दिए जिसमें से सिंगर दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) भी शामिल हैं. यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ..

यहां दिलजीत दोसांझ ने कहा, 'फिल्म हम खुद प्रोड्यूस कर लेंगे, किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं. अपनी मैडम को समझाओं हमारी बुजुर्गों संग तमीज़ से बात करें.'

जिसके जवाब में कंगना रनौत बोलीं, 'ओ, करन जौहर के पालतू. जो दादी शाहीन बाग में अपनी सिटिजनशप के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी, वही बिलकिस बानो दादी जी किसानों के MSP के लिए भी प्रोटेस्ट करते हुई दिखी. महिंदर कौर जी को तो मैं जानती भी नहीं. क्या ड्रामा चलाया है, तुम लोगों ने? इसे तुरंत बंद करो.'

दिलजीत ये सुनकर चुप नहीं रहे और बोले, 'तूने जितने लोगों के साथ फिल्म की, तू उन लोगों की पालतू है? फिर तो लिस्ट लंबी हो जाएगी मालिकों की? ये बॉलीवुड वाले नहीं, पंजाब वाले हैं. झूठ बोलकर लोगों को भड़काना और इमोशन से खेलना, तो आप अच्छे से जानती हो. मैं बस कह रहा हूं तुम्हें ये बॉलीवुड वाले नहीं पंजाब वाले हैं. 2 कहोगी तो 4 नहीं 36 सुनने को मिलेंगी. आ जा, आ जा, जितना तूने ड्रामा किया हुआ है, ये पंजाब वाले ही दूर करेंगे. और किसी के तो हाथ आप आने वाले नहीं हो, आ जा.'

जिस पर कंगना ने दिलजीत को चमचा तक कह डाला, वह बोलीं, 'ओ चमचे चल! तू जिनसे काम लेता है, उनकी मैं रोज बेइजत्ती करती हूं. मैं कंगना रनौत हूं तेरे जैसी चमची नहीं हूं झूठ बोलूं, मैंने सिर्फ और सिर्फ शाहीन बाग वाली प्रोटेस्टर पर कमेंट किया था, अगर कोई अलग साबित कर दे तो मैं माफी मांग लूंगी.'

कंगना की बात सुनकर दिलजीत ने दिया ये जवाब, 'आ जा, ऐसा काम मैं नहीं करता तूने कितनों से ऐसे काम लिया है? मैं बॉलीवुड में स्ट्रगल नहीं करता मैडम, बॉलीवुड वाले कहते हैं फिल्म कर लो सर. मैं फिर कह रहा हूं ये बॉलीवुड नहीं पंजाब वाले हैं, 2 की 36 सुनाएंगे. बोलने की तमीज नहीं है तुझे, किसी की मां-बहन के बारे में कुछ कहने की. खुद औरत होकर दूसरी औरतों को 100 रुपये वाली कहती है. हमारी पंजाब की मां हमारे लिए भगवान हैं. ये तो तूने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है. पंजाबी गूगल कर ले.'

इस पर भी दिलजीत चुप नहीं रहे वो फिर बोले, 'आ जा... तुझे बिल्कुल भी अक्ल नहीं है. बॉलीवुड की धमकी किसी और को देना जाकर. हम लोगों को ठिकाने लगाने वाले ही हैं. तुम पहले बॉलीवुड वालों को कहती आई होगी.'

जिसका जवाब कंगना ने कुछ इस तरह दिया, 'पंजाबी समझ आती है मुझे, जिन्होंने दिल्ली में दंगे करवाए, खून की नदियां बहाईं. दंगे करवाए, उनको डिफेंड करते हुए शर्म नहीं आती. तुझे क्या शर्म आएगी, करन जौहर कैसे काम देता है सबको पता है.'

इस पर दिलजीत ने एक बार फिर कंगना पर पलटवार किया और बोले, 'बात कहां की हो रही है, तुम किधर जा रही हो? दिमाग ठीक है तेरा? बात को घूमा मत सीधा जवाब दे. जो तूने हमारी मांओं के लिए बोला है, सारी हिराइनगिरी निकाल देंगे तेरी.'

इसका जवाब कंगना ने इस तरह दिया, 'ओ, बात वही है. जब किसी की सिटीजनशिप गई ही नहीं तो वो शाहीन बाग की दादी ने किसके कहने पर प्रोटेस्ट किए? जब MSP हटाया ही नहीं तो फिर दादी किसके भेजने पर किसानों के प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही है? कौन उनको पीछे से प्रमोट कर रहा है.'

इस पर कंगना पर पलटवार करते हुए दिलजीत ने कहा, 'एक औरत होकर दूसरी औरत को 100 रुपये दिहाड़ी वाली कहना, किसने सिखाया? वो भी एक बुजुर्ग मां को, इस बात के लिए. हर बार आप सही हो, ऐसा जरूरी नहीं है. ओए, बद दिमाग बदतमीज. बात हो रही है उस दादी की जिसकी फोटो सामने आई. उस दादी का जवाब सुना या फिर दोबारा भेजूं. जोड़ तोड़ बॉलीवुड में चलता होगा, पंजाबियों के साथ नहीं चलेगा. बंदा कई बार ताकत और घमंड की वजह से अंधा हो जाता है. हर बार तुम सही हो, ये जरूरी नहीं. शायद तुझे भी अक्ल पंजाब वाले ही देंगे. मुद्दे पर आ, तूने हमारी पंजाब की मांओं के लिए क्या कहा?

दिलजीत ने आगे कहा, 'ये सुन ले. है कोई जवाब..? जवाब दो हमारी मां के सवालों का अब. गूगल कर लो. ठेठ पंजाबी की बातें तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेंगी. तुम बॉलीवुड को डराती होगी. ये वीडियो सुन ले, बड़ी सयानी बनती फिरती है.'

इसपर कंगना ने कहा, 'मेरा या तुम्हारा सही होना जरूरी नहीं है. देश का सही होना जरूरी है. तुम लोग किसानों को भड़का रहे हो, परेशान हूं मैं इन प्रदर्शन से, दंगों से, खून खराबे से और तुम सब भागीदार हो इसमें. ये याद रखना.'

फिर दिलजीत ने दिया मुहतोड़ जवाब , 'ये तुझे खून खराबे वाली लगती हैं? हर बात में खून खराबा, चाहती क्या हो तुम? ये मां हमारे लिए भगवान है. तुझे बोलने की तमीज नहीं सिखाई किसी ने, तुझे पंजाबी बताएंगे कैसे अपने बड़ों से बात करते हैं.'

इस पर कंगना ने कहा, 'ये पंजाब की पार्टी के नेता हैं जो आतंकियों की पोल खोल रहे हैं. करण जौहर के चमचों के लिए उनकी ये राय है और बाकी देश के टुकड़े करना चाहते हैं. दादी को बिना मतलब खींच कर अपना एजेंडा चला रहे हैं. (कंगना ने यहां किसी नेता के ट्वीट को साझा करते हुए दिलजीत को जवाब दिया.)'

दिलजीत ने फिर से एक बार अपनी बात कही और बोले, 'कोई बात बन रही है, तेरी. हमें पता है तुझे राजनीति में आना है, पर किसी की सिर पैर तो होए. बात सिर्फ किसानों की हो रही है, अगर तुमने हमारी मांओं के बारे में कुछ कहा तो जवाब मिलेगा. और जिस फिल्म की बात तुम कर रही हो, उसे नेशनल अवॉर्ड मिला है. तूने गलत पंगा ले लिया है, मुझे बता दे तूने बोला कैसे. तेरा पाला अभी बॉलीवुड वालों से पड़ा है, हम पंजाबी हैं. दो की 36 सुनाएंगे. शांति के साथ प्रदर्शन चल रहा है, किसानों के हक का पूरा देश खात है. तुम अलग ही चल रही हो. जब देखो खून खराबे की बात करती हो, करम याद रखना. तुम जो भी कर रही हो, सब यहां ही भुगतना पड़ेगा. कभी बॉलीवुड की धमकी, कभी कुछ. कभी खून खराबा, पता नहीं कह क्या रही है.'

कंगना थोड़ी बदले स्वर में बोलीं, 'पंजाब भारत माता का दिल है. हमें उन आतंकियों को खोजना होगा, जो दिल को शरीर से अलग करना चाहते हैं. कुछ लोग जो सब हथियाना चाहते हैं, वो देश को तोड़ नहीं सकते हैं. टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ आवाज उठाइए.'

Punjab Bharat Mata ka dil hai, we need to recognise these terrorists who want to pull India’s heart out from her body. Handful of power hungry people can’t break this nation. Roar against tukde gang India, also thank you for trending #सब_पर_भारी_कंगना https://t.co/nsoVM6t89r

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) December 3, 2020